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Tecnologia

Il nuovo modello di Anthropic e il modello dell'IA per tutti

Davide Piacenza

Davide Piacenza
A smartphone displays the Anthropic logo against a textured hexagonal background in Creteil, France, on April 8, 2026. Anthropic announces the launch of Project Glasswing, a cybersecurity initiative based on the Claude Mythos model to detect and remediate vulnerabilities in critical open-source software. (Photo by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images) ©Getty

Anthropic frena il lancio del modello Mythos per rischi di cybersicurezza: potrebbe facilitare hacking e attacchi su larga scala. Una svolta nel settore IA, che passa dalla corsa alla diffusione, alla gestione dei rischi sistemici

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