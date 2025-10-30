Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Cosa manca all’accordo tra Trump e Xi Jinping

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Hanno parlato di dazi e terre rare, ma poco di Ucraina, per esempio. L'incontro storico tra Donald Trump e Xi Jinping ha toccato temi centrali per i due Paesi ma sul tavolo si contano diversi assenti. Abbiamo rimesso in fila cosa è stato deciso e cosa no

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ