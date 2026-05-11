Poi c’è l’incontro fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, in programma a Pechino giovedì 14 e venerdì 15 maggio, durante il quale "si parlerà sicuramente di dazi ma anche della guerra in Iran", hanno sottolineato gli analisti del Market strategy team di Mps. Un faccia a faccia che ha fatto salire anche la pressione per chiudere il conflitto in Medio Oriente, con la crisi che ha gettato nel caos i mercati energetici e l'economia globale. Pechino percepisce la debolezza degli Stati Uniti, per l'incapacità di gestire il dossier iraniano e la sicurezza nello Stretto di Hormuz, al punto che un editoriale del Global Times, il tabloid nazionalista del Quotidiano del Popolo, ha definito l'America un "gigante che zoppica". Trump quindi non arriverà a Pechino in una posizione di forza. E non solo per la guerra in Iran, che gli sta togliendo consensi e sta danneggiando fortemente l'economia mondiale, ma anche perché la crescita cinese ha dimostrato che i dazi Usa hanno inciso poco. Un'arma in più per il leader cinese Xi Jinping, che con il tycoon dovrà negoziare anche il rinnovo della tregua commerciale siglata a ottobre dell'anno scorso a Busan, in Corea del Sud.

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