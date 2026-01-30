Dopo la mancata nomina del 2017, Warsh torna in pole position per la guida della banca centrale degli Stati Uniti, forte dell'appoggio di Trump e della fiducia dei mercati ascolta articolo

Secondo diverse fonti informate, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe pronto a nominare Kevin Warsh come prossimo presidente della Federal Reserve. Giovedì 29 gennaio Trump ha anticipato che oggi, 30 gennaio, annuncerà ufficialmente la sua scelta per la guida della banca centrale. Fonti di Reuters, rimaste anonime, precisano che la decisione non sarà definitiva finché non arriverà una comunicazione formale. Né la Casa Bianca né Warsh hanno commentato. L'ex governatore della Fed è tra i quattro finalisti considerati da Trump e ieri avrebbe fatto visita alla Casa Bianca, circostanza che ha alimentato le scommesse dei bookmaker sulla sua nomina. Il sistema della Federal Reserve prevede un Board centrale composto da sette governatori nominati dal presidente degli Stati Uniti e dodici Federal Reserve Bank regionali. Il presidente della Fed viene scelto dal presidente tra i membri del Board, con mandato quadriennale e conferma del Senato.

Warsh in pole position La candidatura di Warsh è stata rilanciata anche da New York Times, Financial Times e Wall Street Journal. Il Nyt riferisce che Trump lo avrebbe incontrato ieri alla Casa Bianca. In serata, il presidente ha dichiarato che la nomina riguarderà una figura "nota a tutti nel mondo della finanza", lasciando intendere un riferimento proprio a Warsh, già considerato nel 2017 durante il suo primo mandato. Gli altri nomi nella rosa sono Kevin Hassett, Christopher Waller e Rick Rieder. Trump ha definito la scelta "non sorprendente" e relativa a una figura ben conosciuta nel settore. Warsh è stato membro del Board della Fed dal 2006 al 2011 e consigliere economico di Trump. Se nominato e confermato, subentrerebbe a Jerome Powell, il cui mandato scade a maggio.

Chi è Kevin Warsh Warsh, 55 anni, è nato ad Albany, nello Stato di New York. Ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Dal 2002 al 2006 è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Nel 2006 Bush lo nominò nel Board della Fed, scelta che suscitò critiche per la giovane età: a 35 anni fu il più giovane governatore della storia dell'istituzione. È sposato con Jane Lauder, erede della famiglia Estée Lauder, conosciuta ai tempi di Stanford. La coppia vive a Manhattan e mantiene una vita privata molto riservata.