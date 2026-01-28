Usa, la Fed lascia i tassi invariati fra il 3,50% e il 3,75%

La Federal Reserve statunitense (Fed) ha lasciato invariati i tassi di interesse in una forchetta tra il 3,50 e il 3,75%. La decisione arriva dopo tre riduzioni consecutive del costo del denaro e mentre è in corso un'indagine sul presidente Jerome Powell per i lavori di ristrutturazione della sede della banca centrale americana. La decisione di lasciare invariati i tassi di interesse non è stata unanime. I voti a favore sono stati 10 voti e due contrari. A esprimersi contro sono stati i governatori Stephen Miran e Christopher Waller. Miran è stato scelto da Donald Trump e Waller è in corsa per la presidenza della Fed.