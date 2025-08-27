Fed, Lisa Cook annuncia causa legale contro Trump per abuso di potere

Dopo mesi di critiche, il presidente degli Stati Uniti ieri ha annunciato la cacciata della governatrice della Fed Lisa Cook , accusandola accusata di aver falsificato dei documenti per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo. Trump ha ordinato il licenziamento "con effetto immediato" di Cook. Citando un deferimento penale del 15 agosto da parte del direttore della Federal Housing Finance Agency al procuratore generale degli Usa, Trump ha scritto in una lettera a Cook: "Ho stabilito che ci sono motivi sufficienti per rimuoverla dal suo incarico". Ma l'alta funzionaria della banca centrale ha promesso battaglia: "Non lascio. Il presidente non ha l'autorità per rimuovermi", ha sostenuto lei avviando una causa contro l'inquilino della Casa Bianca All'orizzonte si profila dunque uno scontro legale storico, che mette a rischio uno dei pilastri della stabilità degli Stati Uniti e dell'economia globale: la Fed e la sua indipendenza. Il siluramento della governatrice va ad allungare l'elenco delle purghe di Trump, che nelle settimane scorse ha cacciato il capo dell'ufficio statistiche e nominato un suo fedelissimo, infliggendo un duro colpo alla credibilità dei dati sul mercato del lavoro, cruciali per il mandato della Fed e per gli investitori.

Battaglia legale

Nella lettera di licenziamento pubblicata sul suo social Truth, Trump ha messo in evidenza la "tremenda responsabilità" della Fed e sottolineato di non "avere fiducia nell'integrità" di Cook alla luce della sua "condotta ingannevole e potenzialmente criminale". Le accuse del tycoon si basano sulle rivelazioni di William Pulte, il suo alleato alla guida della Federal Housing Finance Agency. Pulte è colui che per primo ha denunciato Cook e da mesi conduce, con il benestare del presidente, una campagna sfrenata contro la Fed e il suo presidente Jerome Powell, accusato di indebolire il mercato immobiliare con la sua politica monetaria. Uno dei nodi da sciogliere in tribunale è, secondo gli analisti, come Pulte sia entrato in possesso delle carte del mutuo della governatrice della Fed. Un punto sul quale i legali di Cook daranno battaglia per stabilire, aggiungono gli osservatori, se si è trattato o meno di un'azione mirata spinta dalla politica. La replica della governatrice, nominata da Joe Biden nel 2022, è stata secca. Trump "non ha l'autorità" per cacciarmi: "Non lascerò. Continuerò a svolgere il mio dovere di aiutare l'economia americana, come sto facendo dal 2022". Tramite il suo legale fa sapere che le richieste di Trump "mancano di qualsiasi procedura, fondamento o autorità legale. Adotteremo le misure necessarie per impedire il suo tentativo di azione illegale".