Usa, Trump licenzia Lisa Cook membro del board della Fed

Mondo
©Getty

Il presidente ha affermato che la decisione è stata assunta perchè Cook ha "falsificato dei documenti per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo immobiliare"

ascolta articolo

Il presidente Usa Donald Trump ha ordinato il licenziamento della governatrice della Fed Lisa Cook. Annunciando la decisione su Truth, Trump ha affermato che la decisione è stata assunta perchè Cook ha "falsificato dei documenti per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo immobiliare". L'annuncio arriva dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva annunciato di voler indagare su Cook, a seguito di una segnalazione penale da parte del direttore della Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, secondo cui Cook avrebbe commesso una frode ipotecaria.

