L’agevolazione spetta sia quando si realizzano nuove autorimesse o posti auto, anche di proprietà comune, sia quando questi vengono acquistati da un’impresa costruttrice. È però indispensabile che il parcheggio sia, o diventi, pertinenza di un’unità immobiliare abitativa. Per “realizzazione” si intendono esclusivamente interventi di nuova costruzione: restano quindi esclusi i casi in cui il box sia ricavato nell’ambito di una semplice ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso.

