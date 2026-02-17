Entro il 28 febbraio le imprese industriali, edili e affini devono presentare all’INPS le domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente. La CIGO serve a integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori la cui attività è stata sospesa o ridotta per cause transitorie non imputabili né all’azienda né ai dipendenti, come intemperie stagionali o temporanee difficoltà di mercato. Dal 1° gennaio 2022, ne sono destinatari tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti. La domanda va inoltrata tramite procedura telematica sul portale INPS e deve indicare la causa della sospensione o riduzione dell’orario, la durata presunta, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Il termine di presentazione è la fine del mese successivo a quello dell’evento.