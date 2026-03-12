Gli aumenti rientrano nel percorso di riallineamento fiscale previsto dalla legge di Bilancio, che punta a rafforzare il gettito e a scoraggiare il consumo di tabacco. Tra i marchi interessati figurano MS, Lucky Strike e Rothmans ascolta articolo

Brutte notizie per i fumatori. Da domani, venerdì 13 marzo scatteranno nuovi aumenti su diversi marchi di sigarette e tabacchi trinciati. L'aggiornamento dei listini, comunicato ufficialmente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientra nella programmazione fiscale prevista dall'ultima Legge di Bilancio, che ha introdotto un progressivo incremento del carico fiscale sul settore. Si tratta del terzo aumento nel giro di pochi mesi, dopo quelli già applicati a gennaio e febbraio.

Aumenti per sigarette e tabacchi Secondo le tabelle diffuse dall'Agenzia: Lucky Strike (pacchetto morbido): il prezzo salirà a 5,50 euro; MS Classiche raggiungeranno quota 5,80 euro; Ritocchi al rialzo anche per marchi molto diffusi come Rothmans, Vogue e Dunhill, in vari formati; Aumenti previsti inoltre per sigarette e trinciati dei brand MS, Lucky Strike e Rothmans.

Le nuove tariffe: cosa cambia per i rivenditori L'impatto della misura sarà immediato per l'intera rete di vendita. I rivenditori di generi di monopolio sono infatti tenuti ad adeguare i prezzi al pubblico non appena i sistemi informatici dei distributori ufficiali, guidati da Logista, avranno aggiornato i database fiscali. Per chi desidera approfondire i dettagli tecnici, il provvedimento direttoriale completo è disponibile nella sezione dedicata alle accise del sito dell'Adm, dove vengono analizzate singolarmente tutte le voci tariffarie aggiornate.