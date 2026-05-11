Tecnologia
AI, le sfide tra guerra e democrazia: cosa resta dell’essere umano?
Robot che corrono e suonano, bot che fondano nuove religioni o “entrano in guerra”. Tra minacce alla democrazia e nuove forme di alienazione lavorativa sul palco di Sky TG24 Live In Roma, l’imprenditore Andrea Pezzi e la professoressa di Oxford Maria Rosaria Taddeo tracciano i confini, sempre meno sfumati, della convivenza tra uomo e intelligenza artificiale
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