Lucca Comics and Games 2026, ospiti e programma dell'edizione 60

Introduzione
Un’edizione interamente dedicata al tema della Legacy, intesa come eredità culturale e passaggio di consegna tra generazioni. Il Lucca Comics and Games, la manifestazione che raccoglie ogni anno centinaia di appassionati di fumetti, anime, cartoni animati e ogni altro aspetto della cultura pop, tornerà a Lucca dal 28 ottobre al 1º novembre. Un appuntamento che cade proprio nei 60 anni dalla nascita del Salone Internazionale dei Comics a Lucca e il cui programma è stato presentato proprio in occasione di questa ricorrenza, il 24 settembre.
Quello che devi sapere
Gli ospiti
L’area Comics riunirà più di 400 ospiti e oltre 80 editori italiani e internazionali. Tra i nomi annunciati figurano Frank Miller, Jonathan Hickman, Brian Michael Bendis, David Mack, Tillie Walden, Peter Milligan, Paco Roca, Seth, Eduardo Risso, Jordi Lafebre e molti altri. Particolarmente ampia la presenza asiatica, con 15 ospiti che arriveranno dal Giappone, cinque da Taiwan, due dalla Cina e due dalla Corea. Dal Giappone arriverà Go Nagai, insieme, tra gli altri, a Gurihiru, Yuu Watase, Paru Itagaki, Peach Momoko, Usamaru Furuya, Shintaro Kago e Yoshiyasu Tamura. Dalla Corea saranno presenti JH e Cheong-gwa, mentre Cina e Taiwan saranno rappresentate da autori come Liang Azha, Li Haoling, Chang Sheng, Nownow e Karmarket. Tra i protagonisti dell’edizione ci sarà inoltre Marko Djurdjevic, artista e creative director con esperienze in Marvel, Riot Games, Sony e altri grandi gruppi dell'intrattenimento, che presenterà in Europa il progetto fantasy transmediale ORKEN.
Le esposizioni
Saranno tante anche le esposizioni che popoleranno i palazzi storici della città e i padiglioni della manifestazione. Tra le principali, la mostra “Go Nagai: Sole, cuore e acciaio”, dal 28 ottobre al 1° novembre alla Fondazione Banca del Monte, dedicata al maestro giapponese creatore di Mazinga Z, Goldrake, Jeeg Robot e Devilman. Tra gli appuntamenti centrali dell’anniversario c’è “Lucca Legacy: a comics and games story”, mostra che aprirà il 3 ottobre al secondo piano di Palazzo Guinigi. Il progetto, realizzato da Lucca Crea in partnership con POLI.design del Politecnico di Milano, ripercorre sei decenni di storia della manifestazione attraverso un percorso pensato come uno spazio vivo e partecipativo. Il pubblico potrà attraversare nove ambienti, tra memoria, fumetto e gioco, accompagnato dalle mascotte Luke e Clea. Palazzo Guinigi ospiterà invece “Valentina: tre decenni di Milano nello sguardo di un’icona”, dedicata al personaggio creato da Guido Crepax e alla rappresentazione della Milano degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Al Japan Town sarà invece protagonista lo spokon, il genere giapponese dedicato allo sport, con la mostra “Spokon: Sport, lacrime e vittoria!”, che attraverserà la storia del genere da Rocky Joe e Mimì e la nazionale di pallavolo fino a Captain Tsubasa, Slam Dunk, Haikyu!! e Blue Lock. Il tema della Legacy sarà affrontato anche attraverso il gioco da tavolo con la mostra “Lucca is a Legacy Game”, curata da Andrea Angiolino al Padiglione Carducci. Il Padiglione Carducci sarà il cuore dell’area Games, con boardgame, giochi di ruolo, miniature, LARP e Trading Card Game. Tra gli ospiti Joe Manganiello, curatore speciale del programma dedicato a Dungeons & Dragons, e Tracy e Laura Hickman, legati al ritorno di Dragonlance. Spazio anche a Critical Role e a Daggerheart, con la presentazione italiana dell’espansione Hope & Fear.
Gli spazi dedicati ai giochi di carte collezionabili
Numerose le iniziative dedicate ai Trading Card Game, da Pokémon a One Piece, Dragon Ball, Gundam, Digimon, Naruto, Cyberpunk, Palworld e Yu-Gi-Oh!. Anche Magic: The Gathering sarà presente con dimostrazioni, tornei e artisti internazionali. Per il pubblico è previsto anche il ritorno delle Ruolimpiadi, del Torneo di Mastering e del Trofeo Grog, insieme a numerose attività di gioco libero e dimostrativo. Il Community Village, tra Piazza Santa Maria, Giardino degli Osservanti e via Bacchettoni, ospiterà la più ampia area Collectibles mai realizzata dal festival.
Grande protagonista sarà Pokémon, che celebra nel 2026 il trentesimo anniversario. Alla Palestra Bacchettoni saranno organizzate attività dedicate al gioco di carte, Pokémon Champions, Pokémon TCG Pocket e Pokémon GO, insieme a installazioni, prodotti esclusivi e iniziative con Lego. Tra gli altri marchi presenti figurano Pop Msty, Funko, Lego, Sylvanian Families, Topps, Sanrio, Zuru, Iron Studios, Mighty Jaxx, Blokees e YuMe. Nasce inoltre una nuova area dedicata a filatelia e numismatica, con Poste Italiane e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Le iniziative legate ai videogiochi
Il programma videoludico vedrà tra i protagonisti Yoshinori Kitase, storico producer di Final Fantasy VII, ospite di Square Enix per incontri con il pubblico e una career masterclass. CD Projekt Red porterà a Lucca appuntamenti dedicati a Cyberpunk: Edgerunners 2 e The Witcher 3: Wild Hunt. Plaion presenterà invece titoli Sega e Atlus, tra cui Alien: Isolation 2, Stranger Than Heaven e Persona 4 Revival. Atteso anche Mikael Kasurinen di Remedy Entertainment, legato a Control Resonant. Tra gli altri ospiti del settore Hideki Kamiya, Stephen Bliss, Daniel Dociu, Charles Cecil e Noah Falstein. Spazio anche agli sviluppatori indipendenti italiani, con una selezione di studi presenti nell'Indie Vault. L’anniversario sarà accompagnato anche dal videogioco gratuito “Luke & Clea – A Quest for Legacy”, disponibile dal 24 settembre per iOS e Android. Il pixel game, ispirato ai videogiochi a 16 bit degli anni Ottanta, porta i due protagonisti in una Lucca parallela costruita in pixel art. La storia dei sessant’anni sarà inoltre raccontata da Rai Cultura con il documentario “60 volte Lucca: L’avventura storia di Lucca Comics & Games”, scritto e diretto da Enrico Platania.
Gli eventi legati alla musica e al cinema
La musica occuperà diversi spazi della città, dal Giardino degli Osservanti a Piazzale Verdi, dal Foro Boario al Teatro del Giglio. Tra gli appuntamenti annunciati figurano il ritorno dei Cavalieri del Re e il concerto di Yoko Kanno, oltre allo spettacolo “Voci di Mezzo”, dedicato alle grandi voci italiane del doppiaggio. Piazzale Verdi ospiterà serate dedicate al metal e alla musica celtico-irlandese, mentre al Foro Boario torneranno gli appuntamenti clubbing. Debutta inoltre un padiglione dedicato agli strumenti musicali, con Fender e Ibanez. L’Area Movie porterà a Lucca anteprime cinematografiche e televisive, ospiti internazionali e experience dedicate ai principali universi della cultura pop. Disney+ sarà presente con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, insieme agli attori Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri e ai produttori della serie. Tra gli altri appuntamenti, l’anteprima di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la celebrazione dei 50 anni dello Studio Aardman con Peter Lord e Matthew Walker e l’arrivo di Hirokazu Kore-eda. Warner Bros. Pictures presenterà Il Gatto col Cappello, mentre HBO Max proporrà un’esperienza dedicata a Harry Potter e la Pietra Filosofale. Paramount+ porterà Dexter: Resurrection e Netflix sarà presente con attività legate a KPop Demon Hunters. Crunchyroll proporrà un padiglione dedicato a One Piece, Black Clover, The Apothecary Diaries e Firefly Wedding, oltre all’anteprima mondiale dei primi due episodi della terza stagione di Shangri-La Frontier. Il programma cinematografico comprenderà inoltre appuntamenti dedicati a Hunger Games, Fast & Furious, Godzilla, Momo, Hope, Kiki – Consegne a domicilio e alle “Notti Horror di Lucca Comics & Games”. La storia dei sessant’anni sarà inoltre raccontata da Rai Cultura con il documentario “60 volte Lucca: L’avventura storia di Lucca Comics & Games”, scritto e diretto da Enrico Platania.