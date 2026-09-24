Lucca Comics and Games 2026, ospiti e programma dell'edizione 60

Numerose le iniziative dedicate ai Trading Card Game, da Pokémon a One Piece, Dragon Ball, Gundam, Digimon, Naruto, Cyberpunk, Palworld e Yu-Gi-Oh!. Anche Magic: The Gathering sarà presente con dimostrazioni, tornei e artisti internazionali. Per il pubblico è previsto anche il ritorno delle Ruolimpiadi, del Torneo di Mastering e del Trofeo Grog, insieme a numerose attività di gioco libero e dimostrativo. Il Community Village, tra Piazza Santa Maria, Giardino degli Osservanti e via Bacchettoni, ospiterà la più ampia area Collectibles mai realizzata dal festival.

Grande protagonista sarà Pokémon, che celebra nel 2026 il trentesimo anniversario. Alla Palestra Bacchettoni saranno organizzate attività dedicate al gioco di carte, Pokémon Champions, Pokémon TCG Pocket e Pokémon GO, insieme a installazioni, prodotti esclusivi e iniziative con Lego. Tra gli altri marchi presenti figurano Pop Msty, Funko, Lego, Sylvanian Families, Topps, Sanrio, Zuru, Iron Studios, Mighty Jaxx, Blokees e YuMe. Nasce inoltre una nuova area dedicata a filatelia e numismatica, con Poste Italiane e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.