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Oroscopo del 24 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità interessanti? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 24 settembre

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026.

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata vi chiede lucidità, misura e maggiore attenzione ai dettagli. In amore evitate reazioni impulsive e lasciate più spazio al dialogo. Sul lavoro potete chiarire una questione rimasta sospesa, mentre la fortuna consiglia prudenza nelle scelte pratiche.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

La giornata porta stabilità, buon senso e voglia di procedere senza forzature. In amore cresce il bisogno di sicurezza e di gesti concreti. Sul lavoro organizzazione e pazienza vi aiutano a ottenere buoni risultati, mentre la fortuna favorisce decisioni semplici ma efficaci.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Oggi ritrovate prontezza mentale e maggiore facilità nei rapporti. In amore una conversazione può sciogliere dubbi o riaccendere complicità. Sul lavoro idee e contatti si rivelano utili, mentre la fortuna arriva da intuizioni rapide e ben gestite.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

La giornata vi invita a proteggere le vostre energie e a non assorbire troppo dagli altri. In amore serve dolcezza, ma anche chiarezza su ciò che desiderate. Sul lavoro meglio procedere con calma e metodo, mentre la fortuna premia scelte prudenti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

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LEONE

Oggi tornano fiducia, presenza e voglia di farvi notare. In amore il fascino cresce, ma attenzione a non pretendere conferme immediate. Sul lavoro potete valorizzare un’idea o una vostra capacità, mentre la fortuna sostiene iniziative ben pensate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

La giornata vi trova concentrati, pratici e pronti a sistemare ciò che non funziona. In amore evitate di analizzare troppo e lasciate spazio alla spontaneità. Sul lavoro precisione e lucidità vi favoriscono, mentre la fortuna arriva da una scelta ben organizzata.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

La giornata vi mette al centro e vi aiuta a recuperare equilibrio. In amore torna il desiderio di armonia, ma serve non rimandare un confronto necessario. Sul lavoro diplomazia e buon gusto vi rendono convincenti, mentre la fortuna sostiene nuove possibilità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Oggi qualcosa si muove sotto traccia e vi spinge a osservare meglio persone e situazioni. In amore l’intensità cresce, ma va gestita senza controllo eccessivo. Sul lavoro intuito e strategia vi aiutano, mentre la fortuna consiglia di non agire d’impulso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

La giornata porta stimoli, contatti e una maggiore voglia di leggerezza. In amore il dialogo può rendere tutto più semplice e naturale. Sul lavoro guardate avanti con più fiducia, mentre la fortuna favorisce incontri e occasioni nate quasi per caso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Oggi responsabilità e obiettivi tornano in primo piano. In amore serve più disponibilità, evitando di chiudervi dietro la razionalità. Sul lavoro potete ottenere conferme se restate concentrati, mentre la fortuna premia costanza e realismo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

La giornata vi apre a nuove idee e a un modo diverso di leggere le situazioni. In amore cercate libertà, ma anche una comunicazione più sincera. Sul lavoro creatività e visione vi aiutano a distinguervi, mentre la fortuna arriva da scelte non convenzionali.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

La giornata vi rende più sensibili e intuitivi, ma anche un po’ vulnerabili. In amore ascoltate ciò che sentite senza idealizzare troppo. Sul lavoro meglio evitare distrazioni e chiudere ciò che è urgente, mentre la fortuna vi guida attraverso piccoli segnali.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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