Mentre il mondo è sintonizzato a guardare le partite dei Mondiali, sfidando fusi orari, confini e tifoserie, gli appassionati e le appassionate della Nona Arte si uniscono sotto la grande bandiera di Lucca Comics & Games. E con i primi annunci di oggi, la squadra che scende in campo si delinea già come un vero e proprio All-Star Team di fuoriclasse del fumetto mondiale, provenienti ad oggi da tre diversi continenti e nove Paesi: Giappone, Corea, Taiwan, Stati Uniti, Canada, Italia, Spagna, Bulgaria e Gran Bretagna.

DA GOLDRAKE A LA DIVINA COMMEDIA: LA LEGGENDA GO NAGAI PROTAGONISTA DI LUCCA 60

Nel 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, Lucca Comics & Games ospita l’autore che ha cambiato l’immaginario di intere generazioni, fin dall’arrivo deflagrante di Grendizer (Goldrake) sugli schermi televisivi italiani nel 1978: dal 28 al 30 ottobre il Sensei Go Nagai sarà assoluto protagonista di appuntamenti con il pubblico e momenti celebrativi, con la collaborazione di J-POP Manga. Go Nagai continua a creare opere innovative in una vasta gamma di generi, tra cui horror, fantascienza, robotica, commedia e azione, ed è una figura di spicco che ha diffuso la cultura manga giapponese nel mondo. Le opere del Sensei continuano ad essere amate da tutte le generazioni, godendo di immensa popolarità in Italia e influenzando profondamente la cultura popolare.

Go Nagai ha anche adattato con grande audacia il poema epico di Dante Alighieri La Divina Commedia in un manga, dimostrando la sua capacità espressiva unica di creare un ponte tra la letteratura classica e la cultura pop, generando un dialogo culturale. Proprio per quest’opera senza tempo ha ricevuto il Pegaso per la Cultura, massimo riconoscimento della Regione Toscana, che gli è stato consegnato il 14 luglio 2025 all'Expo di Osaka. Nell’occasione, il Sensei aveva espresso il suo amore per l’Italia e il desiderio di voler tornare proprio a Lucca: l’attesa è finalmente finita.

TŌRU FUJISAWA, LEGGENDARIO AUTORE DI G.T.O. E G.T.U., PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

Ampiamente celebrato da pubblico e critica per la sua comicità travolgente e la sua tagliente satira sociale, con la serie G.T.O. – Great Teacher Onizuka, spin-off del suo celebre manga G.T.O. – Shonan Junai Gumi, adattata in una serie televisiva e anime, Tōru Fujisawa ha riscosso un successo mondiale senza precedenti. Con la sua opera più recente, G.T.U. Great Teacher Uchiyamada – Mad Yamada Fury Road, con protagonista il suo amato personaggio Hiroshi Uchiyamada, è tornato a conquistare il cuore del pubblico italiano. Il Sensei – per la prima volta in Italia – sarà a Lucca Comics & Games in collaborazione con Dynit Manga dal 28 al 31 ottobre 2026.

Un’occasione per (ri)scoprire le sue opere che raccontano, con originalità e un mix di divertimento e riflessione, temi di carattere sociale sempre attuali, mostrando le bellezze e le contraddizioni della società giapponese a partire dal suo sistema scolastico. Tra episodi di bullismo e insegnanti spesso incapaci di affrontare i problemi dei loro studenti, le avventure di Eikichi Onizuka e degli altri personaggi delle serie diventano l’occasione per parlare di coraggio, evoluzione personale, cambiamento.

FROM WEBTOON TO YELLOW KID: WELCOME TO JH

Jung Ji-hoon, in arte JH, è uno dei nomi più rilevanti del webtoon coreano: la sua capacità di tratteggiare personaggi complessi e tormentati lo ha reso un autore di culto a livello internazionale. La sua opera più significativa, The Horizon, ha rivoluzionato il panorama dei webtoon per profondità e messaggio filosofico, conquistando una candidatura agli Eisner Award 2024 e lo Yellow Kid Fumetto dell'anno ai Lucca Comics Awards 2025. Il suo Ho qualcosa da dirti ha debuttato nel 2026 in edizione cartacea proprio in Italia, pubblicato da Gaijin. JH sarà presente tutti i giorni a Lucca Comics & Games in collaborazione con Gaijin (Renoir Comics) per presentare il terzo e ultimo numero di Ho qualcosa da dirti (e il relativo box) e le variant esclusive per la fiera di entrambe le opere.

CHANG SHENG, LA SCINTILLA TAIWANESE CHE ILLUMINA IL FUMETTO MONDIALE

“All’origine dei miei lavori c’è spesso una scintilla. La lascio nella mia mente, le consento di crescere e di svilupparsi. Così, a poco a poco, le storie prendono forma.” Storie tra il fantascientifico e il fantastico con straordinarie protagoniste femminili, tratteggiate con uno stile dettagliato ed estremamente realistico, sono il biglietto da visita del taiwanese Chang Sheng, candidato agli Eisner Awards 2026 in ben due categorie (un vero primato per un artista di Taiwan): miglior adattamento di serie asiatica (Yan) e miglior artista. Grazie a Toshokan, dal 28 ottobre al 1° novembre l’autore sarà ospite a Lucca Comics & Games.

IL RITORNO DEL MAESTRO: FRANK MILLER PROTAGONISTA DI LUCCA 60

Protagonista della Will Eisner Award Hall of Fame, Yellow Kid Maestro del Fumetto nel 2023, uno dei creatori più influenti e premiati dell’industria dell’intrattenimento: Frank Miller è una leggenda vivente che non ha bisogno di presentazioni, ispiratore di intere generazioni di autori e autrici, ideale simbolo del tema di questa edizione. Noto per la sua narrativa intensa, dura e senza compromessi e per la sua estetica noir cupa, declinata in fumetti, romanzi e cinema, Miller sarà uno dei grandi protagonisti di Lucca 60 e sarà presente per l’intera durata del festival grazie alla collaborazione con Panini Comics. E se per il festival è l’anno del sessantesimo, anche due sue opere che hanno cambiato il fumetto mondiale festeggiano i loro primi 40 anni: Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro (The Dark Knight Returns) e Daredevil: Rinascita (Daredevil: Born Again).

L'ARCHITETTO DEI MONDI MARVEL: JONATHAN HICKMAN PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

Autentica superstar del fumetto contemporaneo, Jonathan Hickman sarà per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con Panini Comics dal 28 ottobre al 1° novembre. Autore statunitense pluripremiato e bestseller, la cui narrazione visionaria ha profondamente ridefinito la fiction supereroistica moderna: dopo il suo ingresso nella casa delle idee nel 2009, è diventato una figura centrale su Fantastic Four, Avengers e X-Men, oltre a Secret Wars, evento crossover che ha ridefinito l’Universo Marvel. Tra gli artefici del rilancio dell’Universo Ultimate con Ultimate Spider-Man, attualmente è impegnato su Spider-Man: Long Way Home insieme ad Adam Kubert. Innovativo e influente, Hickman continua a spingere i confini espressivi del fumetto, sia all’interno di universi iconici sia nella creazione di mondi completamente originali.

PEACH MOMOKO: IL GIAPPONE INCONTRA L’UNIVERSO MARVEL

Inchiostro, acquerello e un immaginario unico: Peach Momoko è una delle voci più originali e riconoscibili del fumetto contemporaneo. L'autrice giapponese ha conquistato il mondo con il “Momoko-verse”, la linea che reinterpreta l'Universo Marvel attraverso il filtro delle leggende popolari e della cultura giapponese e la sua visione artistica assolutamente unica. Il suo talento va però ben oltre le tavole a fumetti: Peach Momoko ha firmato illustrazioni per nomi di rilievo internazionale come TOOL, Linkin Park, BABYMETAL e il One Piece Trading Card Game, confermandosi come una delle artiste più versatili e richieste della scena globale. Dal 28 ottobre al 1° novembre, l'autrice sarà ospite di Lucca Comics & Games in collaborazione con Panini Comics: oltre a uno stand dedicato al padiglione Giglio, il pubblico avrà l’occasione di incontrarla durante firmacopie, panel e talk. Sarà inoltre coinvolta in un progetto speciale che sarà presto svelato.

TEMPO, PERDITA, EMOZIONI: PACO ROCA TORNA A LUCCA

Un autore che non ha bisogno di presentazioni: maestro del fumetto spagnolo, vincitore di premi in tutto il mondo con Rughe, considerato un capolavoro del fumetto contemporaneo (e trasposto in un film d'animazione candidato agli Oscar), sa evocare emozioni agrodolci con personaggi commoventi e una narrazione potente. Con la sua capacità rara di coniugare personale e universale, parlando a chiunque di tempo, perdita, affetto e memoria, Paco Roca ha conquistato negli anni il pubblico di Lucca e tutte le giurie: nel 2022 gli è stato assegnato lo Yellow Kid Autore dell’anno, dopo il Gran Guinigi Miglior Graphic Novel assegnato nel 2008. Forte dei suoi successi e dell’amore dei lettori e lettrici italiani, l’autore tornerà a Lucca con Tunué - casa editrice di tutte le sue opere in Italia - dal 28 ottobre al 1° novembre.

SETH PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA… NON È MALE, MALGRADO TUTTO

Per la prima volta in Italia, arriva uno dei maestri del fumetto nordamericano contemporaneo, una voce unica al pari di nomi come Chris Ware e Daniel Clowes. Dal 28 ottobre al 1° novembre Seth (nome d’arte di Gregory Gallant) sarà a Lucca Comics & Games 2026 in collaborazione con Coconino Press per presentare la nuova edizione di La vita non è male malgrado tutto, uno dei suoi graphic novel più amati. Seth ha dato vita alla serie di albi Palookaville, iniziata diverse ere geologiche fa come comic book e attualmente pubblicata con cadenza semestrale in volumi con copertina rigida. I suoi fumetti sono apparsi sul New York Times Magazine, su Best American Comics e su McSweeney’s Quarterly. Le sue illustrazioni e immagini di copertina sono state pubblicate sulle riviste più prestigiose, tra le quali il settimanale New Yorker. Oltre a La vita non è male malgrado tutto Coconino Press ha pubblicato il suo capolavoro Clyde Fans (2019), realizzato nel corso di più di vent’anni, e il graphic novel George Sprott (2022).

BOUM: IL BIANCO E NERO CHE SORPRENDE L'ANIMA (E CONQUISTA PREMI)

Un bianco e nero ricco e sfumato, una messa in scena raffinata ed elegante: è così che si presenta Boum, autrice e illustratrice canadese classe 1985 capace di miscelare sapientemente emozioni e resa naturale, con un tratto inconfondibile. Nota per la sua serie di vignette autobiografiche Boumeries, a Lucca lettori e lettrici potranno scoprire l’opera che, tra i tanti premi, le è valsa l’Eisner Awards 2025 come Best U.S. Edition of International Material, così descritta dalla critica: “Andando oltre la sua apparenza di fumetto underground o di graphic novel di tendenza, La medusa è una splendida sorpresa piena di tenerezza, amore e lacrime”. Grazie alla collaborazione con Tunué, il pubblico potrà incontrare Boum in firmacopie e incontri dal 28 ottobre al 1° novembre.

GARIBALDI A FUMETTI: ALESSANDRO BARBERO SBARCA A LUCCA CON DAVIDE SAVELLI E IRIS BIASIO

Punto di riferimento della divulgazione storica, amatissimo anche dalle nuove generazioni, protagonista di eventi sold out e contenuti virali, approda ora al mondo del fumetto. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro – Garribaldi. The British Tour (Rizzoli Lizard) – il 28 ottobre Alessandro Barbero sarà a Lucca Comics & Games affiancato dai co-autori Davide Savelli e Iris BIasio.

Londra 1864. Garibaldi sbarca in Inghilterra, ed è subito una star con tanto di merchandising e traffico di memorabilia! Ispirandosi a questo straordinario episodio, Barbero e Savelli, per le pluripremiate matite di Iris Biasio, raccontano un Garibaldi inedito, incontenibile, larger than life.

IL CIELO È AZZURRO SOPRA LUCCA: LA SFIDA “MONDIALE” TARGATA MIRAGE COMICS

Nel ventesimo anniversario della vittoria della nazionale italiana ai Mondiali 2006, Lucca Comics & Games diventa il campo da gioco per una sfida senza precedenti: un 11 contro 11 che vedrà “in campo” campioni e campionesse del fumetto globale. E se è vero che – come diceva Vujadin Boskov – “pallone entra quando Dio vuole”, qui l’incontro – promosso da Mirage Comics – sarà giocato da due squadre d’eccezione: Italia - Resto del Mondo, in un match all’ultima vignetta. Novanta minuti di pura adrenalina in cui gli 11 autori e autrici italiani sfideranno gli 11 autori e autrici internazionali nella realizzazione dal vivo di due storie, basate sulle sceneggiature inedite dei due “capitani” Michael Bendis e Roberto Recchioni. Annunciati anche i primi giocatori dei due team rivali: Alex Maleev e Sara Pichelli. In postazione per la telecronaca, la voce Rai dell’indimenticabile finale di Berlino 2006, Marco Civoli. Una sfida senza precedenti che il 29 ottobre animerà l’auditorium San Romano.

SCOTT’S COLLECTABLES E I SUOI ARTISTI PER LA PRIMA VOLTA A LUCCA

Scott’s Collectables arriva a Lucca Comics & Games con un esordio d’eccezione, portando la sua artist alley di autori e autrici nazionali e internazionali in un’area dedicata allestita nell'Oratorio San Giuseppe. Per la prima volta una delle realtà internazionali più rilevanti specializzata nella promozione di artisti, nella valorizzazione dell'arte originale e nell'organizzazione di esperienze dedicate ad appassionati e collezioni sarà a Lucca con un prestigioso parterre di ospiti, tra i quali Martin Simmonds e Marco Checchetto.

Uno spazio che riunirà alcuni tra i più importanti esponenti del fumetto nazionale e internazionale, ciascuno con una postazione dedicata dove fan e collezionisti potranno incontrare gli artisti e le artiste, ammirare ed acquistare opere originali e scoprire da vicino il processo creativo che dà vita alle loro storie.

UPLOAD COMPLETATO: CON MARIO MORONI, IL PRIMO PROGETTO ITALIANO DA PODCAST A FUMETTO

C’è un momento in cui un solo linguaggio non basta più e Mario Moroni, una delle voci più riconoscibili nel racconto dell’innovazione, creator del podcast Il Caffettino, lo ha capito e ha scelto di fare una mossa inaspettata, passando dal medium podcast al medium fumetto. Nasce così Achille & KiPI – I Disconnessi di m1RC, un progetto che è solo una graphic novel, ma soprattutto l’evoluzione naturale di una community attenta, curiosa, appassionata di tecnologia e nuovi linguaggi. Cyberpunk, cultura digitale e la sensibilità visiva della Nona Arte contemporanea si fondono in un universo originale, costruito insieme al pubblico fin dall'inizio: la pagina Kickstarter già attiva permette di leggere le prime 10 pagine gratuite e di seguire il progetto, diventando parte del processo creativo prima ancora che il fumetto esista nella sua forma definitiva. Il vero traguardo sarà tagliato a Lucca Comics & Games, community event per eccellenza, quando il fumetto sarà presentato per la prima volta insieme al team creativo.