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Oroscopo del giorno, le previsioni del 25 settembre segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Pronti? Si parte per vivere al massimo una nuova giornata: sarà sorprendente? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 25 settembre

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata vi chiede di non correre troppo e di scegliere con più lucidità. In amore serve ascoltare prima di reagire, soprattutto se qualcosa vi irrita. Sul lavoro potete sistemare un dettaglio importante, mentre la fortuna premia la prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Oggi ritrovate concretezza e una maggiore voglia di stabilità. In amore i gesti semplici valgono più di tante parole. Sul lavoro procedete con metodo e riuscite a chiudere una questione utile, mentre la fortuna sostiene scelte pratiche e ben valutate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

La giornata vi rende più comunicativi e pronti a cogliere nuovi stimoli. In amore il dialogo può riportare leggerezza e complicità. Sul lavoro idee e contatti vi aiutano a muovervi meglio, mentre la fortuna arriva da una risposta inattesa.

 

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3/12

CANCRO

Oggi avete bisogno di proteggere il vostro spazio e non disperdere energie. In amore cercate conferme sincere, senza lasciarvi guidare da paure passeggere. Sul lavoro meglio evitare fretta e confusione, mentre la fortuna consiglia scelte caute.

 

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LEONE

La giornata vi restituisce presenza, fascino e voglia di essere riconosciuti. In amore potete attirare attenzioni, ma serve non pretendere troppo. Sul lavoro una vostra idea può trovare più ascolto, mentre la fortuna sostiene iniziative portate avanti con sicurezza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Oggi vi muovete con precisione e senso pratico, riuscendo a mettere ordine dove serve. In amore lasciate meno spazio al controllo e più alla naturalezza. Sul lavoro siete lucidi e affidabili, mentre la fortuna premia organizzazione e costanza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

La giornata vi invita a cercare equilibrio senza rimandare ciò che va chiarito. In amore una parola detta bene può cambiare il clima. Sul lavoro diplomazia e intuito vi aiutano a gestire un confronto, mentre la fortuna apre una possibilità interessante.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Oggi osservate tutto con maggiore profondità e capite meglio alcune dinamiche. In amore l’intensità cresce, ma va accompagnata da fiducia. Sul lavoro strategia e concentrazione vi favoriscono, mentre la fortuna consiglia di evitare scelte impulsive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

La giornata porta movimento, curiosità e voglia di respirare un’aria diversa. In amore serve più leggerezza, senza però sfuggire ai discorsi importanti. Sul lavoro potete guardare oltre un limite recente, mentre la fortuna favorisce incontri e nuove idee.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Oggi tornano responsabilità, obiettivi e bisogno di concretezza. In amore provate a mostrare più disponibilità, senza irrigidirvi sulle vostre posizioni. Sul lavoro la costanza vi permette di ottenere un risultato, mentre la fortuna premia il realismo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

La giornata vi spinge verso idee nuove e soluzioni meno prevedibili. In amore cercate libertà, ma anche maggiore chiarezza nei sentimenti. Sul lavoro creatività e visione vi rendono efficaci, mentre la fortuna arriva da una scelta fuori schema.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

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PESCI

Oggi sensibilità e intuito vi guidano, ma serve non assorbire troppo dagli altri. In amore ascoltate il cuore senza idealizzare ogni segnale. Sul lavoro chiudete prima ciò che è urgente, mentre la fortuna vi sostiene attraverso piccoli indizi.

 

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