Rapalloonia 2026, al Castello di Rapallo le tavole di Lorenzo Mattotti

l percorso espositivo si articola in tre sezioni, quasi tre atti di un romanzo di formazione. Si parte da Periferiche, che riunisce le tavole delle prime storie per rivista. E qui conviene dare del tu al protagonista e riavvolgere il nastro.

Se sei nato a Brescia nel 1954, ci hai vissuto fino ai cinque anni e poi hai traslocato di città in città al seguito di tuo padre, passando per Ancona, Parma e Como prima di stabilirti con la famiglia a Udine, forse eri destinato a sentirti a casa soprattutto ai margini.

Studi Architettura a Venezia, ma invece dei palazzi progetti storie in bianco e nero, guardando con devozione all'espressionismo degli argentini José Muñoz e Carlos Sampayo. Troppo poetico per le riviste più arrabbiate e troppo inquietante per quelle più blasonate, come ha osservato Jonny Costantino, resti a lungo fuori dalla porta della nazionale del fumetto.

Ma è proprio lì, in periferia, che il tuo processo di sintesi grafica comincia a prendere forma, con una personalità già riconoscibile. Il colore, per ora, è un'assenza. E, come in certi film muti, si ha la sensazione che il segno stia già trattenendo il fiato in attesa della tavolozza.