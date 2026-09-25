Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 25 settembre

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 25 settembre.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 25 settembre 2026:
BARI: 75 - 14 - 11 - 34 - 26
CAGLIARI: 8 - 59 - 38 - 54 - 49
FIRENZE: 30 - 15 - 37 - 24 - 17
GENOVA: 8 - 19 - 51 - 74 - 72
MILANO: 18 - 6 - 57 - 54 - 87
NAPOLI: 25 - 16 - 85 - 56 - 78
PALERMO: 15 - 90 - 28 - 88 - 57
ROMA: 53 - 18 - 40 - 4 - 64
TORINO: 21 - 10 - 59 - 18 - 35
VENEZIA: 86 - 66 - 18 - 87 - 32
NAZIONALE: 18 - 36 - 79 - 49 - 16
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 25 settembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 25 settembre sono:
6 – 8 – 10 – 11 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 25 – 30 – 37 – 38 – 53 – 59 – 66 – 75 – 86 – 90
Numero oro: 75
Doppio oro: 75, 14
Extra: 4 – 24 – 26 – 28 – 34 – 40 – 49 – 51 – 54 – 56 – 57 – 74 – 85 – 87 – 88
Superenalotto, come funziona?
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Ecco i numeri estratti il 25 settembre 2026:
La combinazione vincente è: 18 - 33 - 45 - 39 - 10 - 26
Il numero Jolly è: 89
Il numero Superstar è: 48
Jackpot del Superenalotto del 25-09-2026: 31.700.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 26-09-2026: 32.600.000 euro
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi 25 settembre:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 417.320,75
- Punti 5: 2 totalizzano Euro: 67.413,35
- Punti 4: 499 totalizzano Euro: 276,48
- Punti 3: 17.846 totalizzano Euro: 23,20
- Punti 2: 272.319 totalizzano Euro: 5,00
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 27.648,00
- Punti 3SS: 87 totalizzano Euro: 2.320,00
- Punti 2SS: 1.401 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 8.490 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 17.633 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 78 totalizzano Euro: 3.900,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 11.755 totalizzano Euro: 35.265,00
Vincite WinBox 1: 1.693 totalizzano Euro: 42.325,00
Vincite WinBox 2: 198.077 totalizzano Euro: 402.306,00
Totale vincite Seconda Chance: 11.833
Totale vincite WinBox: 199.770
I ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 26 settembre 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 66 (manca da 102 estrazioni)
- Bari 21 (manca da 97 estrazioni)
- Torino 25 (manca da 93 estrazioni)
- Roma 13 (manca da 88 estrazioni)
- Firenze 74 (manca da 87 estrazioni)
- Genova 21 (manca da 84 estrazioni)
- Palermo 68 (manca da 82 estrazioni)
- Genova 54 (manca da 80 estrazioni)
- Napoli 11 (manca da 76 estrazioni)
- Nazionale 85 (manca da 74 estrazioni)
- Nazionale 54 (manca da 73 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 21 (manca da 97 estrazioni) – 6 (da 66) – 85 e 28 (da 62)
- Cagliari 11 (manca da 69 estrazioni) – 26 (da 67) – 82 (da 53)
- Firenze 66 (manca da 102 estrazioni) – 74 (da 87) – 37 (da 50)
- Genova 21 (manca da 84 estrazioni) – 54 (da 80) – 12 (da 58)
- Milano 84 (manca da 68 estrazioni) – 82 (da 62) – 26 (da 45)
- Napoli 11 (manca da 76 estrazioni) – 17 (da 62) – 46 (da 59)
- Palermo 68 (manca da 82 estrazioni) – 16 (da 59) – 74 (da 53)
- Roma 13 (manca da 88 estrazioni) – 24 e 21 (da 54) – 5 (da 52)
- Torino 25 (manca da 93 estrazioni) – 44 (da 61) – 19 (da 50)
- Venezia 68 (manca da 70 estrazioni) – 67 (da 65) – 60 (da 51)
- Nazionale 85 (manca da 74 estrazioni) – 54 (da 73) – 57 (da 66)
I ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 26 settembre sono:
- 5 (manca da da 72 estrazioni) - 87 (da 57) - 30 (da 46) - 80 (da 42) - 22 (da 37) - 34 (da 35)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record