Da Harry Potter a Bridgerton, il cineturismo ci porta in Gran Bretagna

Dalla Londra di Harry Potter, James Bond e Notting Hill ai paesaggi rurali dello Yorkshire di “Cime Tempestose” fino ai castelli di Downton Abbey e ai villaggi delle Cotswolds di “L’amore non va in vacanza”. Sono sempre più i turisti, appassionati cinefili, che decidono di fare “set jetting” in Inghilterra, Scozia e Galles. Un mercato, quello del cosiddetto turismo cinematografico, che nel Paese vale oltre 75 miliardi di sterline
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