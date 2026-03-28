Con il K-pop c’è anche la K-beauty: tutti in vacanza in Corea del Sud?

Trattamenti all'avanguardia e rituali detossinanti per la pelle guidano, sempre più, i viaggiatori nella scelta di una destinazione. Gli anglosassoni la chiamano “glow-cation” e il report Travel Predictions di Booking.com l’ha inserita tra le tendenze turistiche del 2026. La Corea del Sud è in cima alla classifica delle mete più gettonate dalla Gen Z tanto che il K-Beauty tourism porta nel Paese oltre centomila stranieri l’anno