Borghi, 106 milioni di ricerche sul web: ecco le mete italiane più cliccate. ClassificaLifestyle
Introduzione
Cresce l'interesse per i borghi storici italiani. Lo rileva la terza edizione dello studio “Borghi italiani online 2026”, stilato dall'Osservatorio Telepass, che calcola per l'anno scorso 106,4 milioni di ricerche, il 13% in più rispetto a quello precedente: è il dato più alto dal 2021. L'analisi, realizzata dalla rivista Moveo in collaborazione con Seed Digital e Change Media, prende in esame l'andamento dei clic sui piccoli Comuni sparsi nella Penisola da parte dei turisti italiani e stranieri. Ecco chi c'è nella top ten.
Quello che devi sapere
10° Erice (Trapani) - Sicilia
Tra conferme e novità, la classifica di Telepass include i Comuni parte del circuito "I Borghi più belli d'Italia". È il caso di Erice, in provincia di Trapani, che chiude la top ten con 106mila ricerche nel 2025. Borgo medievale posto a oltre 750 metri di altezza sull'omonimo monte, il paese custodisce un'antica storia legata al culto della dea della bellezza Venere e panorami mozzafiato sulle vicine Isole Egadi.
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9° Rasiglia (Perugia) - Umbria
Al nono posto si piazza Rasiglia, frazione del Comune di Foligno, in provincia di Perugia, che totalizza 109.400 clic. Conosciuta per le sue vie d'acqua tanto da guadagnarsi l'appellativo di "Piccola Venezia dell'Umbria" incanta per la molteplicità di sorgenti e ruscelli che attraversano le tradizionali case in pietra.
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8° Spello (Perugia) - Umbria
Secondo l'Osservatorio il Centro Italia totalizza il maggior numero di ricerche ad un ritmo di 3,3 milioni al mese su 151 località, staccando nettamente Nord e Sud. Tra i borghi attenzionati c'è Spello, sempre in Umbria, all'ottavo posto in classifica con 112mila clic. Oltre alla bellezza medievale, il paese attira visitatori per le sue tradizioni testimoniate per esempio dalle celebri Infiorate quando, in occasione del Corpus Domini, innumerevoli tappeti floreali riempiono il centro storico.
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7° Cefalù (Palermo) - Sicilia
Sul fronte dell'interesse generato da ogni singolo borgo, il Sud Italia e le Isole svettano con oltre 26mila ricerche mensili per località, il 20% in più rispetto a Nord e Centro. Al settimo posto nella classifica generale c'è Cefalù, nella città metropolitana di Palermo, che totalizza 114mila ricerche in un anno. Nel 2015 il duomo, esempio di architettura arabo-normanno, è stato dichiarato Patrimonio Unesco.
6° Castel Gandolfo (Roma) - Lazio
Salendo di una posizione, Castel Gandolfo, nel Lazio, è stata cercata 125.900 volte in un anno. A incrementare l'interesse verso il borgo dei Castelli Romani affacciato sulle sponde del Lago di Albano è soprattutto la presenza del Palazzo Pontificio, la residenza estiva dei Papi. Dopo anni di chiusura, Leone XIV ha ripreso l'abitudine dei soggiorni fuori dal Vaticano.
5° Malcesine (Verona) - Veneto
Per trovare il primo borgo del Nord Italia bisogna risalire fino alla quinta posizione con Malcesine, sulla sponda veronese del Lago di Garda. Il paese, forte dei 149.600 clic, calamita turisti per la presenza di attrazioni uniche come il Castello Scaligero, imponente fortezza medievale costruita su uno sperone, e la funivia che conduce fino al Molte Baldo.
4° Locorotondo (Bari) - Puglia
Ai piedi del podio si piazza Locorotondo, borgo della Città metropolitana di Bari. Ad attirare la curiosità di 158.200 utenti sono, tra i vari aspetti, l'urbanistica con la celebre pianta circolare che ha ispirato il nome della località. Chi percorre le vie del centro storico ammira le cummerse, tipiche abitazioni con tetti spioventi rivestite di pietra calcarea che conferisce agli edifici una colorazione bianca.
3° Limone sul Garda (Brescia) - Lombardia
La terza posizione della classifica Telepass è occupata da Limone sul Garda, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, che nel 2025 ha raccolto 173.400 ricerche in rete. Per il Comune il debutto nel circuito dei "Borghi più belli d'Italia" ha aperto la strada a scalare rapidamente la classifica. Dietro il boom c'è soprattutto il fascino che questo gioiello lacustre esercita sui turisti stranieri, in particolare in arrivo dalla Germania.
2° Tropea (Vibo Valentia) - Calabria
Se Limone sul Garda fa breccia nel cuore degli utenti tedeschi, Tropea conquista l'interesse in rete dei turisti stranieri in generale. Per il borgo affacciato sul litorale tirrenico della Calabria il secondo posto in classifica, con 188.300 clic, costituisce un ritorno importante dopo essere rimasta esclusa dall’edizione precedente per la sua assenza dall’elenco ufficiale dei Borghi più belli d’Italia.
1° Otranto (Lecce) - Puglia
Chi lo scorso anno ha valutato un viaggio in un piccolo Comune italiano, ha battuto sulla tastiera più di tutti il nome "Otranto". Il borgo salentino in provincia di Lecce sulla costa adriatica della Puglia conquista, con 194.500 ricerche medie mensili, la prima posizione, bissando il successo del 2024.
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