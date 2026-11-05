Introduzione

Cresce l'interesse per i borghi storici italiani. Lo rileva la terza edizione dello studio “Borghi italiani online 2026”, stilato dall'Osservatorio Telepass, che calcola per l'anno scorso 106,4 milioni di ricerche, il 13% in più rispetto a quello precedente: è il dato più alto dal 2021. L'analisi, realizzata dalla rivista Moveo in collaborazione con Seed Digital e Change Media, prende in esame l'andamento dei clic sui piccoli Comuni sparsi nella Penisola da parte dei turisti italiani e stranieri. Ecco chi c'è nella top ten.