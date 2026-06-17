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Cronaca

Ricominciare in un piccolo borgo allevando pecore: la storia di Franca

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini
©Getty

Ha lasciato il lavoro da amministratrice di condominio per trasferirsi a Framura e allevare pecore. Oggi Anna Marcone, 57 anni, lavora la lana con tecniche tradizionali e vive seguendo i ritmi della natura

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