Dal trasferimento di giovani e intere famiglie in cerca di opportunità lavorative al declino demografico: sono diverse le cause che colpiscono in modo più netto i piccoli borghi e impongono agli amministratori locali soluzioni innovative. Lo scorso febbraio il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel) ha presentato un disegno di legge (C. 2805) per l'introduzione di una "clausola sociale" con incentivi fiscali in favore del reinsediamento e del rilancio delle attività produttive nei Comuni.

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