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Cronaca

Le città più ricche in Italia: la mappa dei redditi comune per comune

Raffaele Mastrolonardo

I nuovi dati sulle dichiarazioni 2025 (anno fiscale 2024): Maccastorna, in provincia di Lodi, è il centro più “ricco” d’Italia. Tra le città maggiori, Milano davanti a Bologna e Parma. Roma sesta.

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