Borgo dei Borghi 2026, classifica piccoli centri più belli d’Italia

Borgo dei Borghi 2026, vince Cingoli : la classifica dei centri più belli. FOTO
Arrivato alla sue tredicesima edizione, il Borgo dei Borghi ha eletto il suo vincitore di quest'anno. L’annuncio è arrivato nel corso del programma televisivo "Il Kilimangiaro", in onda su Rai 3, nella serata del 5 aprile. Ecco la classifica
- Il primo posto è stato conquistato da Cingoli, in provincia di Macerata, nella regione Marche. "Graziosa cittadina dalla cinta muraria quasi del tutto intatta - si legge sul sito Cingoli Turismo e Cultura - presenta numerosi monumenti che ne attestano il glorioso passato, immersi in quartieri dalle vie silenziose e suggestive".
- Al secondo posto Arenzano, in Liguria.
- Sul terzo gradino del podio c'è Zungoli, in Campania, in provincia di Avellino.
- In quarta posizione San Fele, in Basilicata, in provincia di Potenza.
- Al quinto posto San Nicola Arcella, in Calabria, provincia di Cosenza.
- In classifica anche l'Emilia Romagna con Canossa.
- e c'è anche Spilimbergo, in Friuli Venezia Giulia.
- Per il Lazio in classifica c'è Nemi.
- Al nono posto Lucignano, in Toscana.
- Chiude la top 10 Realmonte, in Sicilia.
- Nelle "ultime" 10 posizioni, l'11esima è occupata da Villalago, in Abruzzo.
- In 12esima posizione troviamo Baselga di Pinè, in Trentino Alto Adige.
- Segue Castellaro Lagusello, in Lombardia, frazione di Monzambano, in provincia di Mantova.
- C'è poi Sadali, in Sardegna.
- Al 15esimo posto troviamo Villar San Costanzo, in Piemonte, in provincia di Cuneo.
- In classifica anche Battaglia Terme, in Veneto.
- Al 16esimo posto Passignano sul Trasimeno, in Umbria.
- Al 18esimo posto Guardialfiera, in Molise.
- In penultima posizione c'è poi Margherita di Savoia, in Puglia.
- Chiude la classifica del 2026 il borgo di Chatillon, in Valle d'Aosta.