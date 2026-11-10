Benzina e gasolio, dall'Ue ok per ridurre le accise in Slovenia

I ministri delle Finanze dei Paesi membri della Ue hanno deciso di consentire alla Slovenia di poter abbassare le accise legate a benzina e gasolio anche al di sotto dei livelli minimi stabiliti dall’Unione Europea stessa, per un arco temporale pari a sei mesi. La decisione, come conferma anche " Il Sole 24 Ore ", permetterà alla Slovenia di portare l’accisa sulla benzina da 41,759 centesimi fino a un minimo di 13,95 centesimi al litro e quella sul gasolio da 33 centesimi a 10,5 centesimi.

L'andamento del mercato

Prima di arrrivare a questa decisione, il governo sloveno si era mosso già a partire dallo scorso mese di luglio, segnalando l’aumento dei costi dell’energia come un peso non indifferente sui bilanci di famiglie ma anche imprese. Intanto, in attesa che l'applicazione della riduzione diventi effettivamente operativa, il ministro delle Finanze, Andrej Šircelj, ha accolto con soddisfazione la scelta dell'Ue, spiegando pure che le eventuali e future riduzioni delle accise dipenderanno comunque dall’andamento del mercato.

Le scelte per l'Italia

Anche nel nostro Paese proseguono iniziative simili. Il governo, proprio nelle scorse ore, ha deciso di varare un nuovo intervento d'urgenza sul costo del diesel, ripristinando una riduzione fiscale sulle accise pari a 4,9 centesimi di euro al litro. La decisione prosegue, di fatto, sulla scia delle modalità realtive all'ultimo scudo, scaduto proprio sabato scorso. Il decreto interministeriale, firmato congiuntamente dal ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) e dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), permette una ennesima finestra di sconti che avrà una durata temporanea di due settimane, coprendo il periodo compreso dal 10 al 23 novembre.