I costi per rifornirsi alla pompa stanno scendendo, ma la situazione va inquadrata in uno scenario globale ed economico che comprende sia elementi di ottimismo che segnali di incertezza. Di questo si è parlato nella puntata del 26 novembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

In un quadro geopolitico ed economico che continua a essere instabile e mentre l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, dice che sulle forniture di gas per l’inverno, in caso di inverno rigido, potrebbero esserci delle "difficoltà", arrivano invece buone notizie sui prezzi dei carburanti. I costi di benzina e diesel sono infatti in discesa, e proprio dei motivi alla base di questo calo si è parlato nella puntata del 26 novembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.

I prezzi dei carburanti Il 26 novembre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che - in base agli ultimi dati rilevati ieri dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit - il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso, attestandosi a 1,930 euro al litro per la benzina (1,935 euro il prezzo di mercoledì) e 2,192 euro al litro per il gasolio (2,194 mercoledì). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,961 euro al litro per la benzina (1,965 euro mercoledì) e 2,240 euro al litro per il gasolio (2,242 euro mercoledì). Prezzi che sono ancora alti rispetto a prima della guerra in Iran, ma che in ogni caso stanno scendendo nonostante la fine degli sconti sulle accise. Vedi anche Taglio accise, scendono i prezzi dei carburanti. I dati

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Perché stanno scendendo i prezzi dei carburanti? Tuttavia, la discesa dei prezzi dei carburanti va inquadrata in uno scenario che comprende sia elementi di ottimismo che segnali problematici. Uno dei motivi per cui i prezzi stanno calando è una cosa che non accadeva da prima dello scoppio della guerra in Iran: per la prima volta dopo quasi un anno l'offerta di petrolio globale è superiore alla domanda, quindi c'è più petrolio in vendita di quanto gli Stati chiedano di comprarne. È un segnale che si stanno allentando le tensioni che rendono il petrolio e i prodotti petroliferi così richiesti, ma ci sono ancora un sacco di incognite. Approfondimento Caro carburante, credito d'imposta autotrasporto: al via le domande

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L’export di petrolio dai Paesi del Golfo Ad esempio, un elemento che fa capire la difficoltà di interpretare la situazione è l'entità dell’export di petrolio dai Paesi del Golfo, e in particolare dallo Stretto di Hormuz. Prima della guerra in Iran le esportazioni ammontavano a 15 milioni di barili al giorno e a ottobre 2026 erano scese a 12,2, quindi si erano molto avvicinate, erano più dell'80% livello pre-guerra. Poi però a metà novembre, il dato è sceso di nuovo sotto i 10 milioni di barili al giorno. Questo dimostra che la situazione è molto fragile: gli attacchi che riguardano le navi commerciali nello Stretto, e altri fattori, fanno sì che sia tutto molto precario. Quindi anche le buone notizie che arrivano sul fronte del surplus vanno prese con molta cautela, perché potrebbero cambiare rapidamente. Approfondimento Carburanti, ok del Senato: rinviato di un anno stop diesel euro 5

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Calo dei prezzi anche negli Usa (dopo le midterm) E il calo dei prezzi dei carburanti non sta interessando solo l’Italia ma anche gli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump è stato particolarmente sfortunato, dato che la discesa è avvenuta dopo le elezioni di midterm. Infatti, rispetto a prima del voto che ha consegnato il Congresso ai democratici, oggi un gallone di diesel costa mezzo dollaro in meno. Approfondimento Midterm 2026, i risultati delle elezioni negli Usa Stato per Stato