Taglio accise, scendono i prezzi dei carburanti. I dati

Introduzione
Calano i prezzi dei carburanti, anche del diesel, dopo il taglio delle accise entrato in vigore il 10 novembre. In base ai dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri, cioè mercoledì 11 novembre, il prezzo medio in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale era pari a 1,994 euro per la benzina e 2,225 euro per il gasolio, contro rispettivamente 1,998 e 2,240 euro del giorno precedente. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self si è attestato a 2,023 euro per la benzina e 2,281 euro per il gasolio, anche in questo caso in calo rispetto ai 2,028 euro e 2,292 euro del giorno prima.
Quello che devi sapere
I dati sugli impianti
Per la benzina, ha sottolineato il Mimit ieri, il numero di impianti che presentano un prezzo inferiore a 2 euro al litro è pari a 18.252, vale a dire il 91,1% di tutti gli impianti stradali e autostradali. Per il gasolio, invece, il numero di impianti che presentano un prezzo inferiore a 2,20 euro è pari a 7.539, cioè il 37,6% di tutti gli impianti stradali e autostradali.
Per approfondire:
Caro benzina, Greenpeace: 36 miliardi extra-profitti per industria petrolifera Ue
Il nuovo taglio delle accise e da dove vengono le coperture
Il nuovo taglio delle accise sul diesel è scattato il 10 novembre. Secondo il decreto interministeriale Mef-Mase pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo sconto fiscale è pari a 4,88 centesimi al litro (Iva inclusa) e resterà in vigore fino prossimo al 23 novembre. Il precedente taglio era scaduto domenica scorsa.
La copertura economica del provvedimento segue il modello contabile già adottato mensilmente a partire dallo scorso marzo. A finanziare lo sconto fiscale alla pompa sono le maggiori entrate che lo Stato ha incassato sotto forma di Iva proprio a causa dell'aumento generale dei prezzi dei prodotti petroliferi. Per questo specifico decreto, poi, non sono state utilizzate tutte le risorse disponibili, ma è stata stanziata una quota pari a 43,2 milioni di euro sul maggior gettito registrato tra l'1 e il 31 ottobre. La sostenibilità finanziaria dell'operazione comporta per le casse pubbliche un costo giornaliero di poco superiore ai 3 milioni di euro.
Come cambiano i prezzi
Il nuovo taglio delle accise ha dato via ad effetti immediati, anche se contenuti, sui tabelloni dei distributori nazionali. In base ai monitoraggi ufficiali forniti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, all'inizio della settimana il prezzo del diesel aveva fatto registrare un lieve rialzo dovuto alla scadenza della precedente proroga. Con l'entrata in vigore del nuovo testo ministeriale, le tariffe del gasolio si stanno però nuovamente assestando attorno a una media di 2,2 euro al litro. La benzina, esclusa da questa specifica rimodulazione, mantiene invece una stabilità che si protrae da diversi giorni intorno alla soglia dei 2 euro al litro.
L'allineamento con i tetti di prezzo delle compagnie
Gli attuali valori di mercato si posizionano su livelli molto vicini ai limiti massimi tollerabili definiti dai principali marchi petroliferi. Nel panorama distributivo italiano, Eni è stata l'unica compagnia a formalizzare un tetto massimo di prezzo preciso, fissando i limiti a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,25 euro per il diesel, con i principali concorrenti che si sono progressivamente adeguati a questo standard.
Meloni: “Continuiamo a lavorare su costo carburanti”
Il 9 novembre, parlando del decreto Bollette, la premier Meloni aveva anche toccato l’argomento dei carburanti: "Accanto alle bollette, continuiamo a lavorare sul costo dei carburanti. Finora abbiamo destinato due miliardi e mezzo di euro a contenerne i prezzi, concentrando gli interventi sul gasolio. Perché il gasolio muove i camion, i trasporti e tante attività produttive. E il suo costo si riflette sui prezzi dei beni che acquistiamo ogni giorno. Oggi è in vigore il tetto ai prezzi alla pompa adottato dalla maggior parte delle società petrolifere. Il meccanismo delle accise mobili resta in vigore, e lo riattiveremo ogni volta che l'andamento dei prezzi lo richiederà”, aveva spiegato.
Per approfondire: