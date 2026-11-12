Taglio accise, scendono i prezzi dei carburanti. I dati

Il nuovo taglio delle accise sul diesel è scattato il 10 novembre. Secondo il decreto interministeriale Mef-Mase pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo sconto fiscale è pari a 4,88 centesimi al litro (Iva inclusa) e resterà in vigore fino prossimo al 23 novembre. Il precedente taglio era scaduto domenica scorsa.

La copertura economica del provvedimento segue il modello contabile già adottato mensilmente a partire dallo scorso marzo. A finanziare lo sconto fiscale alla pompa sono le maggiori entrate che lo Stato ha incassato sotto forma di Iva proprio a causa dell'aumento generale dei prezzi dei prodotti petroliferi. Per questo specifico decreto, poi, non sono state utilizzate tutte le risorse disponibili, ma è stata stanziata una quota pari a 43,2 milioni di euro sul maggior gettito registrato tra l'1 e il 31 ottobre. La sostenibilità finanziaria dell'operazione comporta per le casse pubbliche un costo giornaliero di poco superiore ai 3 milioni di euro.