Benzina, Greenpeace: 36 mld extra-profitti per industria petrolio Ue

Le compagnie petrolifere hanno registrato un margine extra medio di circa 154 milioni di euro al giorno all'interno dell'Unione europea dall'inizio del conflitto in Iran e l’Italia si collocherebbe al terzo posto nel Vecchio Continente per volume di extra-profitti generati, con una media di oltre 21 milioni di euro al giorno ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'industria petrolifera dell'Unione Europea ha accumulato 36 miliardi di euro di extra-profitti dall'inizio del conflitto in Iran. L’analisi, diffusa da Greenpeace e condotta da Greenpeace Germania, prende in esame il periodo compreso tra il 1° marzo e il 19 ottobre di quest’anno. Le compagnie petrolifere hanno registrato un margine extra medio di circa 154 milioni di euro al giorno all'interno dell'Unione europea e l’Italia si collocherebbe al terzo posto nel Vecchio Continente per volume di extra-profitti generati, con una media di oltre 21 milioni di euro al giorno. Nel nostro Paese l'impatto principale è derivato soprattutto dall'impennata del prezzo del gasolio.

I dati Secondo i dati diffusi dall’associazione ambientalista, i costi legati alla produzione, alla raffinazione e alla distribuzione del greggio sono rimasti sostanzialmente invariati. La crescita dei profitti deriva interamente dall'aumento dei prezzi dei carburanti pagati dai consumatori finali alle pompe. Nell’Unione europea i prezzi del gasolio al netto delle imposte sono aumentati in media di 22,7 centesimi al litro, mentre quelli della benzina sono aumentati di 13,3 centesimi. Questa differenza rappresenta l’extra-profitto che le compagnie petrolifere intascano alla pompa, dal momento che i costi di produzione, raffinazione e distribuzione sono rimasti pressoché invariati. La guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente vengono perciò utilizzate come pretesto per applicare aumenti record dei prezzi del carburante a spese delle persone. Greenpeace ha espresso una dura condanna, evidenziando il contrasto tra i record storici di utili societari e le crescenti difficoltà economiche delle famiglie, già colpite dal rincaro delle bollette invernali e chiede formalmente ai governi europei l'introduzione di una tassa permanente sugli extra-profitti dei giganti del settore fossile (petrolio e gas). L'obiettivo proposto è reimpiegare i proventi di questa tassazione per alleggerire i costi energetici dei cittadini e finanziare la transizione ecologica verso fonti rinnovabili. Approfondimento Caro carburanti, Eni e Q8 prorogano tetto. Cosa succede ai prezzi