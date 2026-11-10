Anche gli automobilisti che non possono ricaricare la propria vettura nell'abitazione o sul posto di lavoro hanno la possibilità di ridurre i costi rispetto ai motori tradizionali. Affidandosi esclusivamente alle infrastrutture aperte al pubblico, la spesa media stimata è di 9,40 euro ogni 100 chilometri. Il beneficio economico risulta più contenuto rispetto alla ricarica domestica, ma rimane comunque apprezzabile: il risparmio è pari al 19% nel confronto con la benzina e al 18% rispetto al gasolio. Le tariffe applicate dai diversi operatori e la tipologia di impianto utilizzato possono tuttavia influire sull'importo effettivamente sostenuto.