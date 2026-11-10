Auto elettriche, quanto si risparmia in un anno rispetto ai veicoli a diesel e benzinaEconomia
Introduzione
Scegliere un'auto elettrica può tradursi in un risparmio significativo rispetto ai veicoli alimentati con carburanti tradizionali. A fare la differenza non sono soltanto le spese necessarie per percorrere una determinata distanza, ma anche gli oneri legati alla manutenzione e alla gestione del mezzo. In un periodo caratterizzato da prezzi elevati di benzina e gasolio, la mobilità a batteria rappresenta quindi un'opzione da valutare anche dal punto di vista economico. Un ruolo importante è svolto inoltre dalla progressiva diffusione delle infrastrutture pubbliche di ricarica, che contribuisce a rendere più accessibile questa tecnologia.
Quello che devi sapere
Il confronto con benzina e diesel
I dati elaborati da Motus-E, l'associazione che rappresenta gli operatori del settore della mobilità elettrica, evidenziano differenze considerevoli nei costi di alimentazione. Prendendo come riferimento un utilizzo che prevede l'80% delle ricariche presso la propria abitazione e il restante 20% attraverso le colonnine pubbliche, la spesa media per percorrere 100 chilometri con un veicolo elettrico è di circa 5,50 euro. Per coprire la stessa distanza, invece, occorrono mediamente 11,60 euro con una vettura a benzina e 11,50 euro con un modello diesel.
Per approfondire: Auto elettrica, quanto si risparmia con la ricarica? Il confronto con diesel e benzina
Quanto incide la ricarica domestica
La possibilità di collegare il veicolo alla rete elettrica di casa costituisce uno degli elementi decisivi per contenere le spese. Quando il rifornimento di energia avviene prevalentemente in ambito domestico, il costo medio scende a circa 4,50 euro ogni 100 chilometri, con una riduzione vicina al 60% rispetto a un'automobile a benzina. Considerando una percorrenza di 12 mila chilometri all'anno, il vantaggio economico può raggiungere e superare gli 850 euro, a seconda delle modalità di ricarica. La disponibilità di un punto di alimentazione privato, dunque, incide sensibilmente sulla convenienza complessiva del mezzo.
Per approfondire: Auto elettriche, l’Italia potrebbe risparmiare 41,5 milioni di barili di petrolio all'anno
Le spese alle colonnine pubbliche
Anche gli automobilisti che non possono ricaricare la propria vettura nell'abitazione o sul posto di lavoro hanno la possibilità di ridurre i costi rispetto ai motori tradizionali. Affidandosi esclusivamente alle infrastrutture aperte al pubblico, la spesa media stimata è di 9,40 euro ogni 100 chilometri. Il beneficio economico risulta più contenuto rispetto alla ricarica domestica, ma rimane comunque apprezzabile: il risparmio è pari al 19% nel confronto con la benzina e al 18% rispetto al gasolio. Le tariffe applicate dai diversi operatori e la tipologia di impianto utilizzato possono tuttavia influire sull'importo effettivamente sostenuto.
I costi di gestione nel lungo periodo
Per valutare la convenienza di un'automobile non basta considerare quanto costa alimentarla. Occorre esaminare anche il cosiddetto Total Cost of Ownership (TCO), un indicatore che tiene conto dell'insieme delle spese sostenute durante il periodo di utilizzo, comprese quelle per l'acquisto, la manutenzione, l'assicurazione e il bollo, considerando anche il valore residuo del veicolo. Nel caso delle citycar, particolarmente diffuse sul mercato italiano, le stime indicano un risparmio di circa 3.300 euro nell'arco di sei anni rispetto a un modello a benzina. Il calcolo ipotizza 12 mila chilometri percorsi annualmente e l'80% delle ricariche effettuate a domicilio. Il vantaggio emergerebbe nonostante il prezzo iniziale generalmente superiore delle vetture elettriche e potrebbe risultare ancora più consistente per alcune categorie di automobili di dimensioni maggiori.
La rete di ricarica continua a espandersi
Accanto agli aspetti economici, migliora la disponibilità delle infrastrutture sul territorio nazionale. Secondo le rilevazioni aggiornate al 30 settembre 2026, in Italia risultano installati 88.368 punti di ricarica pubblici, con una crescita di 18.096 unità rispetto ai dodici mesi precedenti. Quasi tre nuovi impianti su dieci appartengono alle categorie di ricarica rapida e ultrarapida. Diminuisce, inoltre, la percentuale delle installazioni ancora prive di collegamento alla rete elettrica, passata dal 14,9% medio registrato nel 2025 al 12,3%. Un'evoluzione che testimonia il rafforzamento delle infrastrutture, pur in presenza di punti non ancora utilizzabili.
La situazione nelle autostrade
Anche lungo la rete autostradale italiana aumentano le opportunità per gli automobilisti che viaggiano con mezzi a batteria. I punti di ricarica presenti sono complessivamente 1.569, dei quali l'85% utilizza corrente continua. Il 57% dispone inoltre di una potenza superiore a 150 kW, caratteristica che permette di effettuare rifornimenti di energia più veloci sui veicoli compatibili. Attualmente, oltre la metà delle aree di servizio autostradali è attrezzata con almeno un'infrastruttura dedicata, un fattore che facilita la pianificazione degli spostamenti sulle lunghe distanze.
Le regioni con più punti di ricarica
La distribuzione territoriale degli impianti vede la Lombardia al primo posto con 18.866 punti, seguita dal Piemonte, che ne conta 9.557, e dal Veneto, con 8.646. Completano le prime cinque posizioni il Lazio, con 8.161 installazioni, e l'Emilia-Romagna, a quota 6.951. Considerando invece la graduatoria provinciale, il primato spetta a Milano, dove si concentrano 7.710 punti di ricarica. Seguono Roma con 6.243, Torino con 4.688, Napoli con 3.550 e Brescia con 2.588.
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