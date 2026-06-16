Un'eventuale crescita del parco circolante elettrico italiano si rifletterebbe in una diminuzione delle importazioni di petrolio stimata tra i 34,6 e i 41,5 milioni di barili all’anno. È quanto emerge dal nuovo “Libro Bianco sulla mobilità elettrica” di Motus-E, presentato oggi in occasione della conferenza “L'automotive verso il 2035: previsioni, sfide e opportunità"

Entro il 2035, l’Italia potrà contare su un parco circolante elettrico e plug-in composto da circa 8 milioni di veicoli, grazie ai quali sarà possibile diminuire le importazioni petrolifere di oltre 34 milioni di barili all’anno, per un valore complessivo stimato tra i 2,4 e i 2,9 miliardi di euro annui. È il risultato del nuovo “Libro Bianco sulla mobilità elettrica” di Motus-E, presentato a Roma in occasione della conferenza “L’automotive verso il 2035: previsioni, sfide e opportunità”.

All'evento ospite anche il ministro Urso

Il circolante elettrico e plug-in italiano ammonta a 830mila veicoli L’evento ha riunito istituzioni italiane e internazionali, con gli interventi dei ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, e del consigliere sulle politiche energetiche e il Green Deal della presidente Ursula von der Leyen, Philippe Lamberts. A partire dall’attuale circolante elettrico e plug-in italiano, che ammonta a 830mila veicoli tra auto, furgoni e camion, contando circa 78mila punti di ricarica a uso pubblico, l’analisi propone per il futuro due differenti scenari: uno conservativo e uno accelerato. Vedi anche Abbonamento auto, la formula alternativa all'acquisto. Come funziona

Lo scenario conservativo Questo scenario presuppone una continuità del quadro legislativo vigente, stimando che al 2035 la circolazione in Italia ammonterà a circa 4,6 milioni di veicoli elettrici e 3,2 milioni di ibridi plug-in. Mentre sul versante infrastrutturale si conteranno quasi 133mila punti di ricarica a uso pubblico, di cui il 53% in corrente alternata, il 30% di tipo veloce fino a 149 kW di potenza e il 17% ultraveloce con potenza dai 150 kW in su. A cui si affiancheranno 3,3 milioni di punti di ricarica privati, il 91% dei quali sarà in ambito domestico e il 9% in ambito aziendale. Leggi anche Hyundai i20, in Brasile diventa crossover urbano: le caratteristiche