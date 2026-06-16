Hyundai i20, in Brasile diventa crossover urbano: le caratteristiche

Modello solo per il Sudamerica, diverso da quello destinato all' Europa. In comune, oltre al nome del costruttore Hyundai sul bagagliaio, hanno solo la denominazione i20

Svelata in Brasile la nuova Hyundai i20. Ma l'auto è destinata unicamente al mercato sudamericano e non ha praticamente nulla in comune, oltre al nome del costruttore Hyundai sul bagagliaio, con la prossima generazione del modello per l'Europa costruito in Turchia (la presentazione dovrebbe avvenire dopo il 2027).

Una i20 inedita per il territorio Hyundai ha deciso di creare un modello ad hoc per quel mercato, in cui è leader, nell'ambito di una precisa strategia di espansione territoriale, sfruttando anche il momento di visibilità della Coppa del Mondo di calcio di cui Hyundai è official mobility partner. L'i20 non si sovrappone ai modelli già esistenti in Sudamerica, come l'HB20, l'altra segmento B specifica per quel mercato.

I media brasiliani sottolineano che il primo obiettivo dell'offensiva scatenata da Hyundai con la nuova i20 è la risposta al sorpasso da parte del colosso cinese Byd che è salito temporaneamente al quarto posto nella classifica generale dei marchi. Approfondimento Ioniq 9, il manifesto elettrico di Hyundai