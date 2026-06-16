Hyundai i20, in Brasile diventa crossover urbano: le caratteristiche

Modello solo per il Sudamerica, diverso da quello destinato all' Europa. In comune, oltre al nome del costruttore Hyundai sul bagagliaio, hanno solo la denominazione i20
Svelata in Brasile la nuova Hyundai i20. Ma l'auto è destinata unicamente al mercato sudamericano e non ha praticamente nulla in comune, oltre al nome del costruttore Hyundai sul bagagliaio, con la prossima generazione del modello per l'Europa costruito in Turchia (la presentazione dovrebbe avvenire dopo il 2027).
Una i20 inedita per il territorio
Hyundai ha deciso di creare un modello ad hoc per quel mercato, in cui è leader, nell'ambito di una precisa strategia di espansione territoriale, sfruttando anche il momento di visibilità della Coppa del Mondo di calcio di cui Hyundai è official mobility partner. L'i20 non si sovrappone ai modelli già esistenti in Sudamerica, come l'HB20, l'altra segmento B specifica per quel mercato.
I media brasiliani sottolineano che il primo obiettivo dell'offensiva scatenata da Hyundai con la nuova i20 è la risposta al sorpasso da parte del colosso cinese Byd che è salito temporaneamente al quarto posto nella classifica generale dei marchi.
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Design squadrato e due motorizzazioni
Hyundai i20 ha linee da crossover con design squadrato, maggiore altezza da terra, passaruota protettivi neri e gruppi ottici a Led con la firma luminosa ad H. E' interamente prodotta in Brasile ed è disponibile con due motorizzazioni 1.0, 3 cilindri, a benzina o a etanolo E30, per rispettare le normative verdi del Paese.
Nel dettaglio si tratta del motore 1.0 Kappa aspirato da 80 Cv (82 con alimentazione a etanolo) e del motore 1.0 TGDI Turbo Kappa da 120 Cv sia a benzina che a etanolo.