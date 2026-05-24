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Economia

Auto elettriche, la Cina guida la transizione. L'Italia arranca

Gabriele De Palma
©Getty

Aumenta la percentuale di auto elettriche e, soprattutto, di quelle completamente prive di motore endotermico. Calano i prezzi delle batterie e dei nuovi modelli provenienti dall’Estremo oriente. L’Italia incrementa l’infrastruttura di ricarica e i modelli meno inquinanti pur rimanendo in ritardo sugli altri Paesi europei.

 

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