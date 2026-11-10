Il corteo partirà alle 15.00 a Roma da Piazza Vittorio Emanuele II e arriverà in Via dei Fori Imperiali. A mobilitarsi saranno le donne e gli uomini della sanità pubblica: medici, veterinari, infermieri, ostetriche, professioni sanitarie, tecnici, amministrativi, studenti, specializzandi di area medica e non medica, ricercatori, insieme alle loro rappresentanze professionali e sindacali. Sarà un fronte unico, fanno sapere le organizzazioni, "senza alcuna distinzione di ruolo, di categoria o di sigla"
È stata indetta per sabato 5 dicembre a Roma la manifestazione unitaria "per difendere il diritto alla cura e il futuro del Servizio sanitario nazionale". Il corteo partirà alle 15.00 da Piazza Vittorio Emanuele II e arriverà in Via dei Fori Imperiali. A mobilitarsi saranno le donne e gli uomini della sanità pubblica: medici, veterinari, infermieri, ostetriche, professioni sanitarie, tecnici, amministrativi, studenti, specializzandi di area medica e non medica, ricercatori, insieme alle loro rappresentanze professionali e sindacali. Sarà un fronte unico, fanno sapere le organizzazioni, "senza alcuna distinzione di ruolo, di categoria o di sigla".
La nota unitaria degli organizzatori
Ad organizzare la manifestazione sono 27 sigle tra sindacati ed associazioni che scendono in piazza perché, come si legge nella nota unitaria, il Ssn “appartiene a tutti: a chi cura ogni giorno e a chi ha bisogno di essere curato. Oggi questo bene comune è indebolito da anni di politiche caratterizzate da investimenti insufficienti sulla salute della popolazione e da una scarsa valorizzazione del personale ospedaliero, ambulatoriale, territoriale, in formazione e della ricerca. A pagarne il prezzo sono i cittadini, ovvero tutti noi". Ed ancora: "A chi lavora e studia in sanità diciamo: non siete soli. A chi aspetta una visita, un ricovero o assistenza diciamo: non può essere una lotteria. La salute non può dipendere dal reddito o dal Cap di residenza: esistono il diritto alla cura e il diritto a curare". Il 5 dicembre "la sanità pubblica ci sarà per farsi sentire, manifestando con l'orgoglio di essere il Servizio Sanitario Nazionale e con la ferma consapevolezza che il sistema vada difeso e rafforzato. A muovere la mobilitazione sono la speranza e la determinazione di rendere tutto ciò ancora possibile, perché il Ssn siamo e saremo noi". L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vogliono scendere in piazza "per difendere la sanità pubblica".
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