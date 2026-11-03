Dopo il varo della manovra, i presidenti delle sei Regioni guidate dal centrosinistra - Eugenio Giani (Toscana), Antonio Decaro (Puglia), Michele De Pascale (Emilia-Romagna), Roberto Fico (Campania), Stefania Proietti (Umbria) e Alessandra Todde (Sardegna) - hanno inviato una lettera congiunta al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga per chiedere la convocazione urgente dell'organismo. Al centro della richiesta proprio le forti criticità legate alla legge finanziaria, a partire dalla tenuta del sistema sanitario pubblico. In gioco, dicono, è la "tenuta stessa del sistema sanitario pubblico", non garantita dallo stanziamento.

Vedi anche: Manovra 2027, presidenti di centrosinistra chiedono Conferenza urgente delle Regioni