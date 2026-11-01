"Forza Italia accoglie l'invito al dialogo lanciato dal segretario generale della Cisl, Daniela Fumarola. Le ho telefonato e abbiamo concordato un incontro in settimana con me e i nostri capigruppo alla Camera e al Senato, Enrico Costa e Stefania Craxi, per confrontarci e approfondire le proposte di emendamenti della Cisl alla legge di bilancio”, ha replicato il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani. “È importante ascoltare le ragioni del sindacato col quale abbiamo già realizzato una collaborazione significativa sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese e che vanta una vicinanza politica e ideale con il popolarismo europeo e la sua idea di centralità della persona e di economia sociale di mercato”.