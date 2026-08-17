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Morta Rossella Diaco, storica voce di Rai Isoradio: l'ultimo messaggio d'addio sui social

Cronaca

È morta Rossella Diaco, conduttrice di Rai Isoradio, la rete pensata per chi viaggia in autostrada. Nata a Toronto, era entrata in Rai nel 1983 dopo l'esperienza nelle radio private. Lo scorso 27 luglio, su Facebook, aveva raccontato ai suoi follower la malattia: "Ho quel brutto mostro, terapie andate male". I funerali mercoledì mattina a Roma

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È morta Rossella Diaco, conduttrice di Rai Isoradio, la rete di Stato che da oltre trent'anni fa compagnia a chi viaggia in autostrada. Per più di quarant'anni ha lavorato ai microfoni, prima nelle radio private e poi in Rai, dove era approdata nel 1983. L'ultima traccia pubblica risale al 27 luglio, quando su Facebook aveva scelto di raccontare ai suoi follower la battaglia contro la malattia.

Dal Canada alla Rai

Diaco era nata a Toronto, in Canada, dove il padre si era trasferito. Proprio dal padre, insieme all'ascolto di Renzo Arbore, aveva ereditato la passione per la radio. Il debutto era arrivato nel 1983, con l'ingresso in Rai. Da lì una carriera lunga: dal 1998 al 2011 il lavoro per Rai International, poi l'esperienza al Cciss e, dal 2020, l'approdo a Isoradio.

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Cos'è Isoradio

La rete a cui aveva legato gli ultimi anni di carriera è un canale nato nel 1989: trasmette in isofrequenza in numerose regioni italiane sui 103,3 MHz ed è l'unica emittente FM ricevibile anche nelle gallerie autostradali attrezzate. Una radio pensata per il viaggio, che accompagna ogni giorno gli automobilisti lungo la rete stradale del Paese.

Il messaggio del 27 luglio

Poco meno di un mese fa, la conduttrice si era rivolta ai suoi contatti con un lungo post. "È tanto che non scrivo, il tutto dovuto al mio stato di salute che non mi permette di fare molto. Sono in ospedale, per chi non avesse capito ho quel brutto mostro… terapie andate male, forze che diminuiscono", aveva scritto. E ancora: "La mia vita mi manca, il vostro affetto si sente sempre, lo sento anche se non scrivo". Il messaggio si chiudeva con una richiesta di preghiere e la speranza di poter presto tornare a "scrivere cose buone".

I funerali

Le esequie si svolgeranno a Roma mercoledì mattina alle 10.30, nella parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in via del Cenacolo 43, nella zona de La Storta.

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