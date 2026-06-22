Maturità 2026, come prendere 100 tra crediti, prove e voto finale

Il credito scolastico contribuisce fino a 40 punti. I restanti 60 sono assegnati sulla base delle tre prove (prima prova, seconda prova, colloquio orale), ciascuna valutabile fino a 20 punti. La commissione può attribuire fino a tre punti integrativi agli studenti che raggiungono almeno 90 punti complessivi, secondo criteri stabiliti nella riunione preliminare. La lode è riservata ai candidati che ottengono 100 senza punti integrativi e che abbiano conseguito il credito massimo con decisione unanime del consiglio di classe. L'esame è superato con almeno 60 punti. Gli esiti sono pubblicati presso la sede della commissione e nell'area riservata del registro elettronico. Per chi non raggiunge la soglia minima compare la dicitura "Non diplomato".