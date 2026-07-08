Ad essere esclusi dal campo di applicazione del bonus sono le scuole primarie e le scuole dell’infanzia. La Manovra stabilisce invece che il contributo spetta a “ciascuno studente” che frequenta le scuole paritarie ammesse. Non sono dunque previsti limiti di numero nel caso in cui una famiglia abbia più figli iscritti alle scuole paritarie, anche se in passato si era parlato di un importo massimo cumulabile di 5mila euro per l’intero nucleo familiare.