L'importo riconosciuto non sarà uguale per tutti, ma varierà in base al profilo professionale. Le stime indicano circa 855 euro per i docenti della scuola, 633 euro per il personale ATA, 1.034 euro per il personale AFAM, 854 euro per il personale universitario e fino a 1.253 euro per i dipendenti degli enti di ricerca. Le somme saranno comunque rideterminate tenendo conto dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), già corrisposta a partire dal 1° aprile 2025. Poiché tale voce ha rappresentato un anticipo economico in attesa del rinnovo del contratto, gli importi già percepiti verranno sottratti dal totale degli arretrati spettanti e non saranno quindi liquidati una seconda volta.