Casa, ipotesi nuovo bonus al 65% per condizionatori, solare e infissi

Il Sole 24 Ore ricorda che in base alle statistiche 2025 dell’Enea, l’ecobonus muove in tutto circa 3,6 miliardi di investimenti all’anno. I lavori più agevolati con questa misura sono quelli di sostituzione di infissi, con investimenti per circa 2 miliardi di euro. Poi circa 600 milioni hanno interessato cappotti termici e coibentazione. A seguire, altri 371 milioni sono stati investiti sulle pompe di calore e condizionatori. Ma va ricordato che in questo caso è incentivata solo la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza. Circa 300 milioni sono andati alle schermature solari. Infine circa 80 milioni hanno coinvolto i sistemi ibridi, tra pompe di calore e caldaie. Vanno sommati al totale anche altri lavori minori, tra cui sistemi di building automation o il solare termico per acqua calda sanitaria.