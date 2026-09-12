Qualunque sia il canale utilizzato, gli adempimenti rappresentano un passaggio essenziale. Per le detrazioni fiscali è necessario effettuare il pagamento attraverso un bonifico bancario o postale parlante, indicando gli estremi della norma che consente di usufruire dell'agevolazione, il codice fiscale del beneficiario, la partita Iva o il codice fiscale dell'impresa e i riferimenti della fattura. Non sono quindi sufficienti modalità di pagamento come contanti, assegni o carte utilizzate al di fuori delle procedure previste. Per gli interventi che rientrano tra quelli soggetti alla comunicazione, la documentazione tecnica deve essere trasmessa all'Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. L'obbligo riguarda sia gli interventi agevolati con l'ecobonus sia quelli che rientrano nel bonus ristrutturazioni. In quest'ultimo caso, tuttavia, la comunicazione ha principalmente una finalità statistica e la sua omissione non determina una sanzione equivalente alla perdita automatica della detrazione.