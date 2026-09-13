Carburanti, tasse in Italia sopra la media Ue: aumento del 23% alla pompa

Anche sul fronte della benzina l’andamento non è stato uniforme tra i diversi Stati europei. Gli aumenti più significativi si sono registrati in Danimarca e Finlandia, dove il prezzo della verde è cresciuto di quasi il 36% rispetto alla fine di febbraio. Incrementi decisamente più contenuti sono stati invece rilevati in Irlanda, con il 6,7%, in Svezia, con il 10,8%, e in Ungheria, con il 12,5%, evidenzia Adusbef. La Danimarca è anche il Paese nel quale fare benzina costa di più: il prezzo medio raggiunge 2,631 euro al litro. Seguono i Paesi Bassi, a quota 2,465 euro, e la Germania, con 2,331 euro. Sul versante opposto c’è ancora Malta, dove un litro di benzina costa mediamente 1,340 euro, mentre in Bulgaria e Svezia il prezzo resta al di sotto della soglia di 1,6 euro. In Italia, invece, il costo della benzina è aumentato del 23% dall’inizio della guerra, con un aggravio di circa 38 centesimi al litro. In questo caso il nostro Paese registra una performance peggiore rispetto al dato medio europeo, che si ferma a un incremento del 21%, equivalente a circa 35,5 centesimi al litro.