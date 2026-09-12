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Carburanti: benzina al self sale a a 2,1 euro al litro, diesel sopra i 2,2

Economia

Ieri erano rispettivamente a 2,086 euro e 2,193 euro. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio

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Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. ln base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi del Mimit, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,100 euro al litro per la benzina e 2,208 euro al litro per il gasolio. Ieri erano rispettivamente a 2,086 euro e 2,193 euro.Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina (ieri 2,176 euro) e 2,285 euro al litro per il gasolio (ieri 2,268 euro).

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