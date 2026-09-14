Introduzione

La rottamazione quinquies si allarga e il bollo auto non pagato può rientrare nella nuova definizione agevolata dei tributi locali e regionali, anche se la possibilità non riguarda tutti gli automobilisti italiani. La misura interessa i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione in un periodo preciso e cioè dal 2000 al 2023. Per i tributi regionali, poi, l’accesso alla procedura dipende dall’adesione della singola Regione. Gli automobilisti interessati potranno estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi previsti sulla cartella esattoriale. Si potrà fare domanda dal 16 ottobre 2026 e il piano dei versamenti a costo ridotto partirà nel primo trimestre del 2027.