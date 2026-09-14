Introduzione
La rottamazione quinquies si allarga e il bollo auto non pagato può rientrare nella nuova definizione agevolata dei tributi locali e regionali, anche se la possibilità non riguarda tutti gli automobilisti italiani. La misura interessa i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione in un periodo preciso e cioè dal 2000 al 2023. Per i tributi regionali, poi, l’accesso alla procedura dipende dall’adesione della singola Regione. Gli automobilisti interessati potranno estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi previsti sulla cartella esattoriale. Si potrà fare domanda dal 16 ottobre 2026 e il piano dei versamenti a costo ridotto partirà nel primo trimestre del 2027.
Quello che devi sapere
Le regioni che hanno aderito
Come riportano diversi siti, da un monitoraggio della situazione dopo il 31 luglio 2026 (data che ha rappresentato il termine ultimo per le adesioni), ad aver detto sì alla definizione agevolata sono state queste regioni:
- Campania;
- Lazio;
- Basilicata;
- Puglia;
- Umbria.
Nello specifico, va ricordato che ogni Regione doveva approvare l’adesione entro il 31 luglio 2026. Chi non l’ha fatto, non può dunque aderire a questa forma di rottamazione.
Per approfondire:
Riforma bollo auto, cosa dovrebbe cambiare dal 2028: novità e scadenze
L’importo e le rate
L’importo dovuto potrà essere rateizzato in un massimo di 54 quote a scadenza bimestrale, con un minimo però di 100 euro per ciascuna di queste.
Le tempistiche
Dal 16 ottobre 2026 sarà possibile presentare la domanda di adesione. La scadenza è fissata al 15 dicembre. Successivamente, il 28 febbraio 2027 AdER comunicherà al contribuente l’importo dovuto e il relativo piano di pagamento, indicando anche le somme e le scadenze delle eventuali rate. Il 31 marzo 2027 dovrà essere pagata la prima rata oppure l’intero importo se il contribuente avrà scelto il pagamento in un’unica soluzione.
Le verifiche
Ad ogni modo, prima di inoltrare la domanda, è necessario verificare se il proprio debito rientra nel perimetro della sanatoria. Lo si può fare accedendo all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con SPID, CIE o CNS per consultare l’estratto conto debitorio. Va verificato anche che l’atto notificatovi si riferisca a carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023. Si possono anche consultare i canali ufficiali della propria Regione di residenza per accertarsi di eventuali delibere su tributi gestiti in accertamento diretto senza ruolo AdER.
Il caso della Sicilia
In Sicilia, Regione a statuto speciale, invece, è stata introdotta una misura territoriale autonoma denominata “straccia bollo”. Anche in questo caso è prevista una rottamazione del bollo auto, ma non sotto la rottamazione-quinquies dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Cos'è il bollo auto
Il bollo auto, gestito dall'Automobile Club d'Italia (Aci) in collaborazione con tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è una tassa annuale sul possesso di automobili. Sono tenuti al pagamento tutti i soggetti che possiedono un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il bollo può essere pagato presso qualsiasi punto di riscossione autorizzato, ma solo la Regione di residenza e l’Agenzia delle Entrate possono verificare la regolarità dei pagamenti. Dal 1° gennaio 2020 i pagamenti avvengono attraverso la piattaforma PagoPA.
L'entità della tassa dipende sostanzialmente da due parametri: la norma di emissione del veicolo e la potenza del motore (espressa in kilowatt), entrambi indicati sulla carta di circolazione. Vanno però considerate le variazioni in base alla Regione di residenza.
A livello nazionale, i veicoli elettrici godono di un'esenzione del bollo auto per cinque anni a partire dall’immatricolazione. Oltre tale limite viene previsto un pagamento ridotto del 75%. Le agevolazioni possono tuttavia variare su base regionale.
Chi non deve pagare il bollo
Sono escluse dal pagamento del bollo categorie specifiche di proprietari: non vedenti, sordi, portatori di handicap psichico o mentale titolari d’indennità di accompagnamento. Nell'elenco rientrano inoltre le persone con disabilità, con grave limitazione della capacità di deambulazione, affetti da pluriamputazioni e con ridotte o impedite capacità motorie. In base a questo criterio, ai sensi della Legge 104, sono presenti le esenzioni per:
- le auto per il trasporto di persone con disabilità;
- le auto possedute da persone con disabilità che hanno l’esenzione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Aci.
Le ipotesi per il futuro
Il bollo auto potrebbe essere uno dei grandi temi della prossima Legge di Bilancio 2027. Forza Italia punta infatti a cancellare la tassa automobilistica. Prima di trasformare la proposta in una misura concreta bisognerà però individuare le risorse necessarie e compensare le minori entrate per le Regioni. Il bollo auto assicura infatti alle Regioni circa 7,5 miliardi di euro di entrate ogni anno.
Per approfondire:
Bollo auto, quanto durano le esenzioni e l'ipotesi abolizione in Manovra