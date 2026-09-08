Un ulteriore caso di esenzione riguarda le automobili utilizzate per le esigenze di mobilità delle persone che presentano determinate condizioni di disabilità. Il beneficio può essere riconosciuto, tra gli altri casi, a chi presenta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, una grave difficoltà nella deambulazione o pluriamputazioni. Rientrano inoltre alcune forme di disabilità mentale o psichica, la cecità e la sordità. L'agevolazione non si applica però senza limiti: per le autovetture sono previste soglie specifiche relative a cilindrata e potenza. Il limite è fissato a 2.000 cc per i modelli a benzina e per gli ibridi benzina, a 2.800 cc per diesel e ibridi diesel e a 150 kW per le vetture elettriche. L'esenzione può essere concessa per un solo veicolo, che può essere intestato direttamente alla persona con disabilità oppure al familiare che la ha fiscalmente a carico. Non è prevista una durata prestabilita: l'agevolazione continua finché rimangono presenti tutti i requisiti richiesti.