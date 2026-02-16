"La nuova legge rappresenta una piccola rivoluzione, in quanto consente sia ai proprietari di tali vetture sia a Comuni ed enti locali di richiedere la radiazione del mezzo, ossia la cancellazione da Pra e da ogni pubblico registro, e la rottamazione, ossia la distruzione fisica del veicolo, con vantaggi per tutti", ha spiegato il presidente di Federcarrozzieri, l'associazione delle carrozzerie italiane, Davide Galli. Riguardo ai proprietari delle auto sottoposte a fermo, ha sottolineato che con la rottamazione non dovranno più pagare il bollo. “I proprietari di auto sottoposte a fermo fino ad oggi erano costretti a pagare il bollo e, fino al 2024, anche l'assicurazione nonostante il veicolo fosse inutilizzabile. Ora potranno sbarazzarsi del mezzo ed evitare tali costi”. Tuttavia, ci sono anche ripercussioni negative: i proprietari, infatti, “come conseguenza non potranno beneficiare di incentivi o agevolazioni pubbliche per l'acquisto di un nuovo veicolo, né il loro debito con lo Stato sarà cancellato".

Per approfondire: Drive Club, tutte le puntate della rubrica su auto, motori e mobilità di Sky TG24