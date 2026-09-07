Blocco auto diesel Euro 5 dal 1° ottobre, chi rischia lo stop

Il Piemonte ha scelto di intervenire prima dell'entrata in vigore del divieto. La giunta regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell'aria, inserendo un insieme di misure considerate alternative al blocco degli Euro 5. La decisione è stata illustrata dal presidente Alberto Cirio e dall'assessore all'Ambiente Matteo Marnati, secondo i quali le simulazioni effettuate mostrerebbero una riduzione delle emissioni equivalente a quella che sarebbe stata ottenuta fermando i veicoli. Il provvedimento nazionale approvato nel luglio 2025 prevedeva, infatti, il divieto di circolazione degli Euro 5 diesel nei Comuni sopra i 100mila abitanti durante il periodo compreso tra ottobre e aprile. In Piemonte sarebbero state coinvolte in particolare l'area metropolitana di Torino e Novara. Il nuovo piano regionale punta invece a rafforzare e anticipare alcune iniziative già previste, affiancandole a interventi aggiuntivi. L'obiettivo dichiarato è ottenere lo stesso risultato sul fronte delle emissioni senza imporre uno stop generalizzato alle circa 307mila auto diesel Euro 5 presenti in Piemonte.

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