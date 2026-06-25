La novità avrà conseguenze pesanti sul mercato della seconda mano, dove i diesel Euro 5 hanno sempre avuto un peso rilevante. Tra il 1° gennaio e il 3 maggio 2026, su oltre 100mila controlli targa effettuati in Italia tramite Carfax, circa il 14% (un'auto su sette) ha riguardato proprio vetture di questa classe. Per chi acquista, ignorare la classe ambientale significa rischiare di portarsi in garage un mezzo destinato a perdere valore rapidamente e a diventare presto inutilizzabile in città.