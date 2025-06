Cos'è l'additivo AdBlue e perché è importante nei motori diesel

L'AdBlue è un additivo utilizzato nei motori diesel che, sostanzialmente, aiuta a rendere i veicoli più "puliti" in termini di sostenibilità ambientale e a migliorare le prestazioni del motore.

L'AdBlue è una soluzione composta principalmente da acqua demineralizzata e urea ad alta purezza (solitamente circa il 32,5%). È un liquido incolore, non tossico e sicuro da maneggiare, che viene utilizzato come additivo nei veicoli diesel dotati di sistemi SCR (Riduzione catalitica selettiva).

A cosa serve

Il principale scopo dell'AdBlue è ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx), sostanze inquinanti dannose per l'ambiente e la salute umana. Nei motori diesel moderni, il sistema SCR utilizza l'AdBlue per convertire gli NOx in innocui gas di azoto e vapore acqueo. Il processo avviene attraverso una reazione chimica: quando l'AdBlue viene iniettato nel sistema di scarico caldo, si decompone formando ammoniaca, che reagisce con gli NOx presenti nei gas di scarico. Questa reazione trasforma gli NOx in azoto e acqua, contribuendo a rispettare le normative sulle emissioni Euro e a ridurre l'impatto ambientale del veicolo.

Come funziona il sistema SCR

Il sistema SCR è composto da un catalizzatore posizionato nel percorso dello scarico. Quando il veicolo è in funzione, l'AdBlue viene vaporizzato e iniettato nel flusso dei gas di scarico prima del catalizzatore. La reazione chimica avviene all’interno del catalizzatore, riducendo significativamente le emissioni di NOx.

I vantaggi

L'AdBlue ci consente anzitutto di rispettare le normative ambientali sulle emissioni più stringenti. Riducendo le emissioni nocive, contribuisce a migliorare la qualità dell’aria. Inoltre consente ai motori diesel di funzionare in modo più efficiente senza compromessi sulle performance, migliorando quindi la prestazione complessiva dell'auto.

Dove e come si mette

L’AdBlue deve essere versato in un serbatoio dedicato (solitamente accanto a quello del rifornimento del carburante), che deve essere periodicamente riempito, generalmente con una capacità variabile tra 10 e 20 litri. La maggior parte dei veicoli segnala quando il livello è basso, invitando a fare rifornimento presso stazioni apposite. L'AdBlue può anche essere acquistato nei rivenditori di accessori e materiali auto o nei distributori di carburante. È importante utilizzare solo AdBlue conforme agli standard ISO 22241 per garantire il corretto funzionamento del sistema SCR e prevenire danni al motore o al catalizzatore.