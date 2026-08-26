In vista del ritorno dalle ferie la preoccupazione generale è quella di avere "la fatica da rientro", di non riuscire a reggere il ritmo dopo un periodo di riposo. Per questo motivo "il mio consiglio è di non bruciare nei primi giorni tutte le batterie che abbiamo ricaricato durante la pausa estiva e di ricordare che il rientro è solo una fase di transizione”, spiega all'Adnkronos Marco Vitiello, vicepresidente della Siplo (Società italiana di Psicologia del lavoro e dell'Organizzazione), che invita ad affrontare con gradualità il ritorno alla routine dopo le vacanze. "Dobbiamo fare in modo" - spiega Vitiello - "di non disperdere le energie accumulate e quella rigenerazione guadagnate durante il periodo di pausa". “Bisogna essere furbi", aggiunge, “e non pretendere di tornare in ufficio al 100 per cento. Non è necessario stressarsi e non bisogna avere paura che il rientro sia un pericolo. Sento parlare di 'Sindrome da rientro'. Ma non scherziamo, non è mica una malattia".